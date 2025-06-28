«Ни денег, ни оружия»: на Украине признали поражение Зеленского на саммитах НАТО и ЕС

Он указал на «сплошное унижение» Зеленского. Политолог признал, что все надежды бывшего комика пошли прахом. Зеленского даже не пустили на «главное совещание», добавил экс-советник президента Украины.
«Нигде не было подтверждено, что есть луч света в темном царстве, что когда-нибудь будет прием в НАТО, не было такого. Будем прямо говорить, тот же самый Орбан устроил пляски на гробу под названием Украина», — уточнил Олег Соскин.
После саммита НАТО Зеленский отправился на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Однако и она не увенчалась успехом. Президент США опроверг заявление бывшего комика о якобы важном разговоре по прекращению огня на Украине.
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