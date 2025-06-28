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«Ни денег, ни оружия»: на Украине признали поражение Зеленского на саммитах НАТО и ЕС

Экс-советник президента Соскин указал на унижение Зеленского на саммите НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский принял участие в саммитах НАТО и ЕС. Однако его встречи с западными лидерами не увенчались успехом. Зеленский не получил «ни денег, ни оружия». С таким заявлением в эфире YouTube-канала выступил бывший советник президента Украины Олег Соскин.

Он указал на «сплошное унижение» Зеленского. Политолог признал, что все надежды бывшего комика пошли прахом. Зеленского даже не пустили на «главное совещание», добавил экс-советник президента Украины.

«Нигде не было подтверждено, что есть луч света в темном царстве, что когда-нибудь будет прием в НАТО, не было такого. Будем прямо говорить, тот же самый Орбан устроил пляски на гробу под названием Украина», — уточнил Олег Соскин.

После саммита НАТО Зеленский отправился на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Однако и она не увенчалась успехом. Президент США опроверг заявление бывшего комика о якобы важном разговоре по прекращению огня на Украине.

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