Выглядят «секси», но неэффективны: Фицо оценил новый пакет санкций ЕС против России

Фицо подчеркнул, что вокруг этого санкционного пакета создано много шума, однако реального влияния на ситуацию он не окажет. Политик напомнил, что все предыдущие ограничительные меры не принесли ожидаемых результатов, и новый пакет вряд ли станет исключением.