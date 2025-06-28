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Выглядят «секси», но неэффективны: Фицо оценил новый пакет санкций ЕС против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил сомнения в эффективности нового, 18-го пакета санкций ЕС против России. Как сообщает агентство Ruptly, словацкий лидер охарактеризовал предлагаемые меры как «секси», но бесполезные на практике.

Источник: Life.ru

Фицо назвал новый пакет санкций ЕС против России не эффективным. Видео © Х / Viory Video.

Фицо подчеркнул, что вокруг этого санкционного пакета создано много шума, однако реального влияния на ситуацию он не окажет. Политик напомнил, что все предыдущие ограничительные меры не принесли ожидаемых результатов, и новый пакет вряд ли станет исключением.

Напомним, что председатель Европейского совета Антониу Кошта ранее подтвердил, что согласовать 18-й пакет ограничений не удалось. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо воспользовался правом вето. Помимо Братиславы против новых санкций выступила и Венгрия, что свидетельствует о растущих разногласиях внутри Евросоюза по вопросу дальнейшего давления на Россию.

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