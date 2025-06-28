Эксперт оценил роль РФ и КНР в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Грэй напоминает, что Россия сделала заявление на экстренном заседании СБ ООН, а Китай призвал сделать «прекращение огня приоритетом». Обе страны отстаивают принципы ООН: суверенное равенство и разрешение конфликтов через диалог. Россия осудила удары Израиля по Ирану, особенно по ядерным объектам, как грубое нарушение международного права. Путин в разговоре с иранскими лидерами поддержал право Ирана на оборону при угрозе суверенитету. Россия и Китай призвали стороны прекратить конфликт и решить проблемы мирным путем. Пекин неоднократно подчеркивал необходимость скорейшего перемирия.