Москва и Пекин проявили мудрость в ситуации с ирано-израильским конфликтом, пишет обозреватель Джерри Грэй.
24 июня Израиль и Иран приостановили конфликт и вступили в фазу прекращения огня. Ранее в апреле Израиль нанес авиаудар по зданию посольства Ирана в Сирии, убив старшего офицера Корпуса стражей исламской революции. 13 апреля Иран осуществил масштабную ракетную и беспилотную атаку на Израиль. 19 апреля Израиль нанес ответный авиаудар по Ирану.
«Эскалация взаимного противостояния Израиля и Ирана привлекла внимание мирового сообщества. Когда конфликт обострился на фоне исторических обид и геополитики, мир увидел столкновение двух подходов: Китай и Россия твердо призвали к дипломатическому решению через сдержанность и диалог; США продолжили военную логику “остановки войны бомбами” с помощью “Томагавков” и высокоточных бомб», — отмечает обозреватель.
Он подчеркивает, что безрассудные атаки Израиля на соседей неотделимы от поддержки США.
«Высокоточные бомбы со стратегического бомбардировщика-невидимки B-2 над Персидским заливом казались ответом на действия Ирана, но обнажили кризис американской гегемонии. Этот подход замены диалога разрушением, а переговоров — устрашением, по сути, воспроизводит менталитет холодной войны, сводя сложную геополитику к бинарной военной игре», — пишет он.
Эксперт отмечает, что от признания Трампом Иерусалима до военной помощи Байдена политика США захвачена группами интересов — ВПК и произраильскими силами.
«Когда Белый дом назвал удары “необходимым сдерживанием”, мир увидел, что “сдерживание” стало инструментом гегемонии ценой суверенитета стран региона и жизней мирных жителей. Действия США на Ближнем Востоке также показывают попытку использовать конфликт для усиления военного присутствия и сдерживания китайской инициативы “Пояс и путь”», — пишет Грэй.
По его мнению, стратегия «остановки войны бомбардировками» порождает новые войны и погружает регион в порочный круг.
«Чем активнее борьба с терроризмом — тем больше терактов. Военное вмешательство порождает экстремизм», — отмечает он.
Грэй напоминает, что Россия сделала заявление на экстренном заседании СБ ООН, а Китай призвал сделать «прекращение огня приоритетом». Обе страны отстаивают принципы ООН: суверенное равенство и разрешение конфликтов через диалог. Россия осудила удары Израиля по Ирану, особенно по ядерным объектам, как грубое нарушение международного права. Путин в разговоре с иранскими лидерами поддержал право Ирана на оборону при угрозе суверенитету. Россия и Китай призвали стороны прекратить конфликт и решить проблемы мирным путем. Пекин неоднократно подчеркивал необходимость скорейшего перемирия.
«Факты доказывают: военные средства не приносят мир, диалог — верный путь», — пишет обозреватель.
Он напомнил, что Китай призывает стороны вернуться к политическому урегулированию. Пекин готов сотрудничать с мировым сообществом для стабильности на Ближнем Востоке.
«Представитель МИД РФ Захарова заявила, что Россия против военного вмешательства внешних сил, особенно США, считая, что это усилит напряженность. Настойчивость Москвы в неприемлемости военных средств перекликается с позицией Пекина об уважении суверенитета и законных интересов безопасности», — отмечает эксперт.
Он уверен, что односторонние военные действия США не решают проблемы региона, а подрывают американский авторитет.
«Мировое сообщество осознает: военная поддержка США Израиля и сдерживание Ирана — это агония однополярной гегемонии. Стратегия “офшорного балансира”, толкающего союзников на передовую, ускоряет эрозию влияния США и ставит под сомнение их лидерство», — подчеркивает обозреватель.
По его мнению, роль России как балансира — энергосотрудничество с Ираном и диалог по безопасности с Израилем — демонстрирует гибкость, необходимую силе в многополярном мире.
«Когда больше стран осознают дефицит безопасности из-за милитаризма США, диалоговый механизм России и Китая станет основой реконструкции международного порядка безопасности», — резюмирует Грэй.