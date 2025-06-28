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Трамп: Путин вновь уважает США благодаря мне

Президент США Дональд Трамп высоко оценил недавние заявления президента России Владимира Путина об отношениях между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что российский лидер «вновь уважает» Соединенные Штаты благодаря его руководству.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил недавние заявления президента России Владимира Путина об отношениях между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что российский лидер «вновь уважает» Соединенные Штаты благодаря его руководству.

— Он сегодня (27 июня — прим. «ВМ») выступил с некоторыми приятными заявлениями… Очень приятными. Владимир Путин сегодня сделал некоторые очень приятные заявления, — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп также отметил, что, по его мнению, другие мировые лидеры, такие как Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, также «вновь уважают» Америку после его прихода к власти. По его мнению, США не пользовались уважением на мировой арене «еще год назад» из-за «некомпетентного президента» и «плохих людей» с «дурными намерениями», передает ТАСС.

В пятницу, 27 июня, президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию журналистам после саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. Главное из заявлений главы государства — в материале «Вечерней Москвы».

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