Трамп: Путин вновь уважает США благодаря мне

Трамп также отметил, что, по его мнению, другие мировые лидеры, такие как Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, также «вновь уважают» Америку после его прихода к власти. По его мнению, США не пользовались уважением на мировой арене «еще год назад» из-за «некомпетентного президента» и «плохих людей» с «дурными намерениями», передает ТАСС.