Вашингтон резко прекратил все торговые переговоры с Канадой: вот что стало причиной

Соединенные Штаты немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, назвав причиной такого шага введение Канадой налога на цифровые услуги. По мнению Трампа, данный налог затронет ряд ключевых американских технологических компаний.
«Мы только что узнали, что Канада, с которой и без того сложно вести торговлю, включая пошлины до 400% на наши молочные продукты, ввела налог на цифровые услуги против наших технологических компаний», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.
Американский лидер назвал такое поведение Канады «прямым и наглым нападением на США» и указал, что Оттава идет по пути ЕС, который рассматривает установление подобного налога для американских компаний.
Трамп заверил, что Штаты в ближайшее время сделают ответный ход в торговой войне с Канадой.
«В течение следующих семи дней мы уведомим Канаду о размере пошлин, которые ей придётся платить за ведение бизнеса с США», — заявил он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что многим жителям Канады нравится мысль о присоединении к США в качестве 51-го американского штата и предложил сделать это.
Тем временем между США и Канадой бушует торговая война. Ещё во время предвыборной кампании Трамп обещал пересмотреть торговые отношения с канадцами. А теперь ввел 25% на их товары. Канада ответила мгновенно. Премьер Джастин Трюдо ударил по американским кошелькам тарифами на 30 миллиардов долларов и пообещал расширить список ещё на 125 миллиардов.
При этом Трамп предпринимает шаги не только в рамках торговых войн. Так, он заявил о необходимости пересмотра соглашения о границе с Канадой. 3 февраля в двух телефонных разговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо глава Белого дома оспорил легитимность демаркационного договора и предложил пересмотреть раздел озер и рек, регулируемый международными соглашениями.
В апреле Канада подала жалобу в ВТО из-за торговых пошлин США на автомобили и запчасти.