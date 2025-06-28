Вашингтон резко прекратил все торговые переговоры с Канадой: вот что стало причиной

Тем временем между США и Канадой бушует торговая война. Ещё во время предвыборной кампании Трамп обещал пересмотреть торговые отношения с канадцами. А теперь ввел 25% на их товары. Канада ответила мгновенно. Премьер Джастин Трюдо ударил по американским кошелькам тарифами на 30 миллиардов долларов и пообещал расширить список ещё на 125 миллиардов.