Пушков назвал героя из Дании, опередившего Макрона в борьбе за глупость года

Пушков отметил, что ранее на это звание претендовал президент Франции Эмманюэль Макрон с его заявлениями о «русских у ворот Парижа». Однако датский генерал теперь «догнал и перегнал» Макрона. Сенатор указал на абсурдность опасений Андерсена: «Трамп его не беспокоит, по его словам, спать ему не мешает. А вот из-за “русских в Гренландии” покой он уже потерял».