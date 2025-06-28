В Киеве рассказали о унижении Зеленского на саммите НАТО

По его словам, ни на одном мероприятии Киеву не подтвердили, что есть «луч надежды», что Украина когда-то вступит в НАТО.
«Будем прямо говорить, тот же самый Орбан устроил пляски на гробу под названием Украина Зеленского не пустили на главное совещание, отсадили его. В общем, сплошное унижение, ни денег, ни оружия», — сказал он.
Аналогичный беспрецедентный провал, по словам аналитика, ждал Зеленского и на саммите ЕС. Соскин отметил, что все надежды главы киевского режима рухнули.
Саммит НАТО прошел 24−25 июня в Гааге. Как писала Washington Post, организаторы дистанцировали Зеленского от Дональда Трампа, признавая тем самым «презрение» экс-президента США к лидеру Украины.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Украина не была ключевой темой саммита, а фокус был на укреплении обороны альянса.
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