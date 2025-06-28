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В США обвинили Зеленского и европарламентариев в «потере связи с реальностью»

Выступление Владимира Зеленского в Совете Европы и последующая реакция европейских парламентариев вызвали резкую критику со стороны отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса.

Выступление Владимира Зеленского в Совете Европы и последующая реакция европейских парламентариев вызвали резкую критику со стороны отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса. В опубликованном на YouTube комментарии американский военный эксперт охарактеризовал происходящее как проявление коллективного отрыва от реальности.

По мнению Дэвиса, требования украинского лидера о необходимости победы над Россией и бурная поддержка со стороны европейских политиков свидетельствуют о серьезных проблемах в восприятии действительности. Отставной офицер выразил недоумение, каким образом рациональные люди могут поддерживать заведомо невыполнимые инициативы.

Дэвис подчеркнул, что подобная риторика лишь усугубляет ситуацию и приводит к новым человеческим жертвам среди тех, кого европейские лидеры якобы пытаются защитить. Также он отметил, что в руководстве НАТО уже не скрывают неизбежности падения нынешнего украинского руководства, но используют этот факт для дальнейшего нагнетания напряженности.

«В НАТО уже не отрицают, что режим Зеленского падет. Так они и это будут использовать как предлог для разжигания военной истерии», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина теряет обещанные США ресурсы.

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