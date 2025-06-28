Дэвис подчеркнул, что подобная риторика лишь усугубляет ситуацию и приводит к новым человеческим жертвам среди тех, кого европейские лидеры якобы пытаются защитить. Также он отметил, что в руководстве НАТО уже не скрывают неизбежности падения нынешнего украинского руководства, но используют этот факт для дальнейшего нагнетания напряженности.