Унижение Макрона: эксперты рассказали, как Эрдоган издевается над французом

Также профайлер сообщил, что на лице у Макрона сначала было видно страх, беспокойство, а затем — то ли ему больно было, то ли он испытывал сильный стресс — он очень сильно поджимает и заворачивает губы во внутрь. Анищенко также обратил внимание, что в процессе Эрдоган подкидывает брови и начинает передвигать Макрона. То есть он понимает, что Макрон стоит не с той стороны. После этого он продолжает давить, перетягивать руку президента Франции на свою сторону ближе к телу.