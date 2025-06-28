Унижение Макрона: эксперты рассказали, как Эрдоган издевается над французом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал свою силу французскому лидеру Эммануэлю Макрону на саммите НАТО в Брюсселе. Во время рукопожатия глава турецкого государства одним движением руки заставил коллегу из Франции развернуться и встать с другой стороны от него для совместной фотографии. Причем, над французом издевается также и президент США Дональд Трамп. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, о чем свидетельствуют действия Эрдогана и что испытывал Макрон в этот момент.
Эрдоган унизил Макрона.
Эрдоган унизил французского лидера на саммите НАТО в Брюсселе, схватив его за руку, заявил aif.ru политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. По его словам, это были восточные жесты символического характера. Он уточнил, что их не все воспринимают, но на Ближнем Востоке и вообще в исламском мире от того, как люди здороваются, протягивают руку очень много внешне демонстрирует, какие отношения складываются между партнерами.
«Эрдоган предпринимает действия символического характера, демонстрирующего ущербность Макрона по сравнению с тем миром, который он представляет. На Ближнем Востоке это оценивают именно так — это действительно унижение внешнее», — сказал собеседник издания.
Тарасов отметил, что Эрдоган постоянно унижает Макрона, так как между странами есть масса проблем. Он пояснил, что Франция состоит в так называемой антитурецкой коалиции. Париж считает, что Анкара недостойна быть в Европе полностью. Он блокирует все процессы ее интеграции. Кроме того, Макрон заявляет, что если НАТО будет реорганизовываться, то могут появиться другие альянсы, в которых Турции нет места. Также, как заявил политолог, французы подвергают большому сомнению историческую европейскую идентичность.
«А это ущемляет их. Они ненавидят друг друга», — добавил в беседе с aif.ru Тарасов.
Эрдоган схватил Макрона из-за злобы на него.
Эрдоган разозлился на Макрона на саммите НАТО в Брюсселе из-за того, что ему пришлось ждать коллегу из Франции, заявил aif.ru профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, изучив кадры встречи двух президентов. По его словам, в то время, когда французский лидер заходит в комнату, его турецкий коллега сразу начинает громко говорить, причем, отрывисто, с повелительной интонацией.
«Плюс там видно, когда заходит Макрон, турецкий лидер немного так разворачивает руки типа: “ну ты где ходишь-то вообще?”», — сказал собеседник издания.
Анищенко также отметил, что Эрдоган остался доволен своим поступком. Он уточнил, что в процессе всего было видно, как турецкий лидер улыбается, чувствуя свое превосходство.
«Макрон хоть и пытается улыбнуться, но у него на лице очень сильно поджатая улыбка. В этом фрагменте Эрдоган всецело невербально переиграл Макрона», — подчеркнул в беседе с aif.ru эксперт.
Президент Франции был в ужасе.
Макрон испытывал страх, когда на встрече в Брюсселе Эрдоган схватил его за руку, рассказал aif.ru Анищенко. По его словам, турецкий лидер решил невербально отомстить французскому коллеге за то, что тот заставил его ждать.
«Эрдоган очень сильно руки перетягивает на свою сторону, сильно сжимает и видно у Макрона прямо страх такой. Он на Эрдогана снизу вверх смотрит с такими щенячьими глазами, видит, что президент Турции силу показывает», — сказал он.
Также профайлер сообщил, что на лице у Макрона сначала было видно страх, беспокойство, а затем — то ли ему больно было, то ли он испытывал сильный стресс — он очень сильно поджимает и заворачивает губы во внутрь. Анищенко также обратил внимание, что в процессе Эрдоган подкидывает брови и начинает передвигать Макрона. То есть он понимает, что Макрон стоит не с той стороны. После этого он продолжает давить, перетягивать руку президента Франции на свою сторону ближе к телу.
«А у французского президента опять же там стресс, опять сильно губы поджимает», — отметил эксперт.
Эрдоган не в первый раз показывает превосходство.
Похожий инцидент произошел в мае 2025 года в ходе саммита Европейского политического сообщества. Тогда Макрон попытался положить свою руку на плечо Эрдогана. Однако президент Турции схватил французского лидера за средний палец, после чего передал ему послание через переводчика.
В 2022 году Эрдоган до начала саммита НАТО в ходе общения с экс-президентом США Джо Байденом и бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в шутливой форме указал пальцем на тот момент главу британского правительства и сказал, что тот является источником позора.
«Вот этот нас позорит», — сказал Эрдоган.
После этих слов в ситуацию вмешался Байден и попытался успокоить Джонсона, заявив, что это была шутка. Затем лидеры Турции и Великобритании, вероятно, обменялись любезностями.
Также на полях саммита НАТО в Мадриде Эрдоган «подкрался» сзади к Джонсону и невозмутимо положил руку ему на плечо. Бывший премьер вскочил со стула и поспешил убрать ее.
«Как дела, друг мой?» — спросил Джонсон, сбитый с толку неожиданной тактильностью.
В прошлом году, когда Макрон встретил Трампа у Елисейского дворца, выйдя из машины, американский лидер поприветствовал президента Франции. Они обнялись, после чего пожали друг другу руки в довольно «свободном» стиле. Затем президенты поднялись по лестнице, повернулись к камерам и во второй раз пожали руки. При этом Трамп это сделал с «доминирующей позиции» — с выставленным вверх локтем, положив свою ладонь поверх ладони Макрона.