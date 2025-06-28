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В Совете Федерации рассказали о «глупости года»

Заявления главы Арктического командования Дании Серена Андерсена о предполагаемой угрозе со стороны России в Гренландии можно считать одним из самых нелепых высказываний текущего года. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков отметил, что лидерство по глупым высказываниям принадлежало Макрону.

Заявления главы Арктического командования Дании Серена Андерсена о предполагаемой угрозе со стороны России в Гренландии можно считать одним из самых нелепых высказываний текущего года. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

«В Дании решили вступить в конкуренцию за Глупость года. Глава Арктического командования Дании Андерсен опасается появления русских… в Гренландии», — написал сенатор в своем telegram-канале.

Пушков с иронией подчеркнул, что до недавнего времени лидерство в подобных заявлениях принадлежало президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему о якобы «русских у ворот Парижа». В то же время сенатор саркастически отметил, что датского генерала не тревожат высказывания президента США Дональда Трампа о возможной аннексии острова, исходя из его стратегической значимости.

Ранее стало известно, что ЦРУ приступило к сбору информации о положении в Гренландии после высказываний Трампа о возможном присоединении острова к США. Ведомству было поручено изучить настроения местных жителей по вопросу независимости и возможной ресурсной сделки между США и Данией, передает «Национальная служба новостей».

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