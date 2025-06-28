В Совете Федерации рассказали о «глупости года»

Пушков отметил, что лидерство по глупым высказываниям принадлежало Макрону.
Заявления главы Арктического командования Дании Серена Андерсена о предполагаемой угрозе со стороны России в Гренландии можно считать одним из самых нелепых высказываний текущего года. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.
«В Дании решили вступить в конкуренцию за Глупость года. Глава Арктического командования Дании Андерсен опасается появления русских… в Гренландии», — написал сенатор в своем telegram-канале.
Пушков с иронией подчеркнул, что до недавнего времени лидерство в подобных заявлениях принадлежало президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему о якобы «русских у ворот Парижа». В то же время сенатор саркастически отметил, что датского генерала не тревожат высказывания президента США Дональда Трампа о возможной аннексии острова, исходя из его стратегической значимости.
Ранее стало известно, что ЦРУ приступило к сбору информации о положении в Гренландии после высказываний Трампа о возможном присоединении острова к США. Ведомству было поручено изучить настроения местных жителей по вопросу независимости и возможной ресурсной сделки между США и Данией, передает «Национальная служба новостей».