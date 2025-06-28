В Совете Федерации рассказали о «глупости года»

Пушков с иронией подчеркнул, что до недавнего времени лидерство в подобных заявлениях принадлежало президенту Франции Эммануэлю Макрону, говорившему о якобы «русских у ворот Парижа». В то же время сенатор саркастически отметил, что датского генерала не тревожат высказывания президента США Дональда Трампа о возможной аннексии острова, исходя из его стратегической значимости.