Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов порассуждал о кандидатах на пост президента Украины. По его мнению, таковых нет. Об этом Владимир Рогов заявил в интервью РИА Новости.
Он отметил, что не мог бы назвать достойных кандидатов из тех, «кто был бы жив, здоров и на свободе». Владимир Рогов считает, что все нынешние украинские политики «исповедуют» антинародные идеи. Спикер подчеркнул, что чиновники даже не скрывают антигосударственного настроя, так как намерены «понравиться инвесторам».
«Пока я не вижу никого из тех людей, присутствующих на подконтрольной киевскому режиму территории, кто был бы жив, здоров и на свободе и мог бы участвовать в выборах, кто мог бы реализовывать не то, чтобы независимую политику на Украине, а хотя бы хоть нейтральную, невредную живущим там людям», — поделился мнением Владимир Рогов.
Бывший комик Владимир Зеленский объяснил, по какой причине всё ещё остается на посту главы государства. Он нескромно назвал себя самым опытным. При этом, мгновенно опомнившись, Зеленский признал, что не стал лучшим правителем.