«Не вижу никого, кто был бы жив, здоров и на свободе»: Рогов высказался о кандидатах в президенты Украины

«Пока я не вижу никого из тех людей, присутствующих на подконтрольной киевскому режиму территории, кто был бы жив, здоров и на свободе и мог бы участвовать в выборах, кто мог бы реализовывать не то, чтобы независимую политику на Украине, а хотя бы хоть нейтральную, невредную живущим там людям», — поделился мнением Владимир Рогов.