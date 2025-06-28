Казахстан представил Совету Европы реформы в сфере демократии и прав человека

Кроме того, действует закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», разработанный на основе ведущих европейских практик в этой сфере. Наряду с этим осуществляются меры по укреплению гендерного равенства и борьбе с бытовым насилием, в том числе при поддержке ООН Женщины. Также реализуются инициативы по укреплению межэтнического согласия.