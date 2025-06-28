Казахстан представил Совету Европы реформы в сфере демократии и прав человека

Казахстанская сторона приняла участие в заседании Комитета ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, где было отмечено, что Казахстан продолжает эффективно реализовывать реформы в области демократии, прав человека и гражданского общества.
В частности, в стране принят закон о мирных собраниях, упрощен механизм регистрации НПО — их в Казахстане сегодня зарегистрировано более 22 тысяч.
Кроме того, действует закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», разработанный на основе ведущих европейских практик в этой сфере. Наряду с этим осуществляются меры по укреплению гендерного равенства и борьбе с бытовым насилием, в том числе при поддержке ООН Женщины. Также реализуются инициативы по укреплению межэтнического согласия.
В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества со структурами Совета Европы.
Кроме того, состоялась встреча Евгения Кочетова с заместителем Генерального секретаря Совета Европы Бьерном Берге, где он также отметил, что Казахстан ценит своих международных партнеров и продолжает работу по развитию инклюзивной политики, укрепляя свои позиции в области прав человека.
В завершении встречи Бьерн Берг поздравил Казахстан со вступлением в Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам, в составе которой в настоящее время 46 государств.