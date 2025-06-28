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Казахстан представил Совету Европы реформы в сфере демократии и прав человека

Казахстанская делегация во главе с вице-министром культуры и информации Евгением Кочетовым посетила Совет Европы и рассказала о реформах в политической сфере, инициированных главой государства Касым-Жомартом Токаевым, передает El.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Министерство культуры и информации Республики Казахстан

Казахстанская сторона приняла участие в заседании Комитета ПАСЕ по политическим вопросам и демократии, где было отмечено, что Казахстан продолжает эффективно реализовывать реформы в области демократии, прав человека и гражданского общества.

В частности, в стране принят закон о мирных собраниях, упрощен механизм регистрации НПО — их в Казахстане сегодня зарегистрировано более 22 тысяч.

Кроме того, действует закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», разработанный на основе ведущих европейских практик в этой сфере. Наряду с этим осуществляются меры по укреплению гендерного равенства и борьбе с бытовым насилием, в том числе при поддержке ООН Женщины. Также реализуются инициативы по укреплению межэтнического согласия.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества со структурами Совета Европы.

Кроме того, состоялась встреча Евгения Кочетова с заместителем Генерального секретаря Совета Европы Бьерном Берге, где он также отметил, что Казахстан ценит своих международных партнеров и продолжает работу по развитию инклюзивной политики, укрепляя свои позиции в области прав человека.

В завершении встречи Бьерн Берг поздравил Казахстан со вступлением в Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам, в составе которой в настоящее время 46 государств.

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