Силовики в Эчмиадзине: конфликт между государством и церковью

Для предотвращения эскалации Микаел Аджапахян вышел к силовикам и выразил готовность явиться в Следственный комитет. В сопровождении адвокатов и представителей духовенства он прибыл туда около 14:30 по московскому времени. По его словам, он не скрывался, не представляет угрозы для страны и не собирается участвовать в политике.