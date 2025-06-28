Силовики в Эчмиадзине: конфликт между государством и церковью

Утром 27 июня сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в Первопрестольный Эчмиадзин, где находится резиденция католикоса всех армян Гарегина II. Поводом стала попытка допроса архиепископа Микаела Аджапахяна, обвинённого в подготовке переворота. Событие разворачивается на фоне резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна о якобы готовящемся заговоре с участием церковных и олигархических кругов.
Прихожане встали на защиту: полиция пошла на штурм.
Священнослужители и верующие заблокировали выход из монастыря, препятствуя задержанию архиепископа. Толпа вступила в конфронтацию с силовиками, выкрикивая обвинения в безбожии. Несмотря на сопротивление, около полудня спецназ проник на территорию, взломав одно из окон. Параллельно были направлены дополнительные силы из состава криминальной полиции, а в Ереване перекрыли проспект Исакова, чтобы помешать недовольным добраться до Эчмиадзина.
Конфликта удалось избежать: архиепископ добровольно отправился на допрос.
Для предотвращения эскалации Микаел Аджапахян вышел к силовикам и выразил готовность явиться в Следственный комитет. В сопровождении адвокатов и представителей духовенства он прибыл туда около 14:30 по московскому времени. По его словам, он не скрывался, не представляет угрозы для страны и не собирается участвовать в политике.
Массовая слежка за духовенством: обвинения Пашиняну.
Бывший омбудсмен Армении Арман Татоян сообщил, что по поручению премьера силовые ведомства начали собирать персональные досье на представителей духовенства. В их число, по утверждению Татояна, вошли и сведения о личной жизни католикоса Гарегина II. Он считает, что эти данные используются для давления и политических манипуляций. По его мнению, дело Аджапахяна носит откровенно политический характер, а в стране формируется атмосфера агрессии по отношению к духовным лицам.
Напряжение у суда: усиленные меры безопасности.
Пока в Ереване рассматривалось ходатайство об аресте архиепископа, к зданию суда пришли его сторонники и священнослужители. Территория была взята под контроль усиленными нарядами полиции, улица перекрыта. Обстановка оставалась спокойной, собравшиеся ожидали решения суда, которое может быть вынесено к утру.
Архиепископ отказался от политических амбиций.
Микаел Аджапахян, несмотря на выдвижение его кандидатуры оппозиционными силами, заявил, что не намерен претендовать на пост премьер-министра. По словам его адвоката Ара Зограбяна, архиепископ намерен сосредоточиться на церковной миссии и не желает втягиваться в политические процессы.
Омбудсмен обеспокоена задержаниями несовершеннолетних.
Омбудсмен Анаит Манасян сообщила, что среди задержанных сторонников архиепископа оказались несовершеннолетние. Она подчеркнула, что подобные задержания допустимы только в крайних случаях, и требует обеспечить изоляцию несовершеннолетних от взрослых, а также предоставить им связь с родителями и правовую помощь.
Подготовка к выборам и устранение влиятельных фигур?
Ситуация в Армении становится всё более напряжённой. Конфликт между государством и Армянской апостольской церковью приобретает не только политический, но и символический характер, вовлекая в себя всё большее число участников, включая общественность, оппозицию и религиозных лидеров.