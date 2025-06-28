Сенат США отказался ограничивать военные полномочия Трампа

Против резолюции проголосовали 53 сенатора, за — 47. Документ на рассмотрение внес сенатор от демократов Тим Кейн. «Война — слишком серьезная проблема, чтобы полагаться на настроения, прихоти и повседневные флюиды одного человека», — сказал он перед голосованием (цитата по The New York Times).