Сенат США отказался ограничивать военные полномочия Трампа

Против резолюции проголосовали 53 сенатора, за — 47. Документ на рассмотрение внес сенатор от демократов Тим Кейн. «Война — слишком серьезная проблема, чтобы полагаться на настроения, прихоти и повседневные флюиды одного человека», — сказал он перед голосованием (цитата по The New York Times).
Голосование по резолюции прошло спустя неделю после того как ВВС США нанесли удары по ядерным объектам в Иране. Ранее Конгресс также проголосовал против начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Авторы резолюции заявляли, что атака США на Иран — «абсолютное и очевидное» основание для импичмента.