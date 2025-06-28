Муку с наркотиками нашли в гуманитарной помощи для палестинцев в Газе

Власти Газы отметили наличие таблеток оксикодона в муке. Это вещество выступает в качестве обезболивающего на базе опиоидов. Правительство Газы указало, что помощь с наркотиками пришла от американо-израильских центров.
Руководство анклава предполагает, что измельчённые таблетки оказались в муке не случайно. Они могут нанести вред здоровью, вызывая галлюцинации и затруднения в дыхании.
Как сообщал Life.ru, ранее в анклаве потребовали закрыть центры гуманитарной помощи США. Власти утверждают, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открывают огонь по людям, стремящимся получить продукты.