Губернатор Дмитрий Демешин поздравил Хабаровский край с Днём молодёжи

— Благодаря активности молодёжи край вновь получил субсидию в рамках программы «Регион для молодых». В результате в Хабаровске появится многофункциональный комплекс имени Николая Львовича Гондатти, который будет способствовать развитию творческого и интеллектуального потенциала молодёжи. — отметил Дмитрий Демешин. — Молодёжь является основой волонтёрского движения. Волонтёры активно участвуют в различных благотворительных проектах, в том числе помогают участникам специальной военной операции и их семьям, а также городу-побратиму Дебальцево. В прошлом году волонтёры четыре раза посетили Дебальцево с гуманитарной миссией.