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Губернатор Дмитрий Демешин поздравил Хабаровский край с Днём молодёжи

Регион далеко продвинулся в реализации современной молодёжной политики.

Источник: Соцсети

В последнюю субботу июня в России отмечается День молодёжи. Этот праздник имеет особое значение для Хабаровского края, который является молодым регионом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В прошлом году в крае было проведено более 70 образовательных и культурных мероприятий для молодых людей, в том числе пять окружных и четыре всероссийских. В них приняли участие около 160 тысяч человек.

В апреле 2024 года по всей стране открылись 12 круглогодичных молодёжных образовательных центров. Один из них — «Амур» — расположен в Хабаровском крае. За этот год центр привлёк более 10 тысяч участников.

В 2025 году в Хабаровске пройдёт Всероссийский форум молодых предпринимателей «Амур», который станет площадкой международного масштаба. Ожидается, что в мероприятии примет участие делегация из Китая.

— Благодаря активности молодёжи край вновь получил субсидию в рамках программы «Регион для молодых». В результате в Хабаровске появится многофункциональный комплекс имени Николая Львовича Гондатти, который будет способствовать развитию творческого и интеллектуального потенциала молодёжи. — отметил Дмитрий Демешин. — Молодёжь является основой волонтёрского движения. Волонтёры активно участвуют в различных благотворительных проектах, в том числе помогают участникам специальной военной операции и их семьям, а также городу-побратиму Дебальцево. В прошлом году волонтёры четыре раза посетили Дебальцево с гуманитарной миссией.

Владимир Владимирович Путин отметил, что молодёжь стремится реализовать свой потенциал и приносить пользу обществу. Именно энергия, задор и идеи молодёжи становятся движущей силой развития Дальнего Востока и всей России.

Дмитрий Демешин поздравил молодёжь Хабаровского края с праздником и пожелал дальнейших успехов.