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Россия окончательно закрыла вопрос по Курилам

Россия заняла жесткую позицию в ответ на территориальные претензии Японии относительно Курильских островов.

Россия заняла жесткую позицию в ответ на территориальные претензии Японии относительно Курильских островов. Как сообщает китайское издание Baijiahao, Владимир Путин окончательно закрыл этот вопрос после многолетних недружественных действий Токио, включавших санкции против России.

В ответ на очередные требования Японии Москва приостановила переговоры о мирном договоре, отменила безвизовый режим для японских граждан и заморозила совместные экономические проекты.

Эти меры продемонстрировали, что Россия не намерена обсуждать суверенитет над Курильскими островами, поставив точку в попытках Токио получить территориальные уступки в обмен на экономическое сотрудничество.

Ранее сообщалось, что в Японии нашли мертвой гражданку России.