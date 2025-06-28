Россия заняла жесткую позицию в ответ на территориальные претензии Японии относительно Курильских островов. Как сообщает китайское издание Baijiahao, Владимир Путин окончательно закрыл этот вопрос после многолетних недружественных действий Токио, включавших санкции против России.
В ответ на очередные требования Японии Москва приостановила переговоры о мирном договоре, отменила безвизовый режим для японских граждан и заморозила совместные экономические проекты.
Эти меры продемонстрировали, что Россия не намерена обсуждать суверенитет над Курильскими островами, поставив точку в попытках Токио получить территориальные уступки в обмен на экономическое сотрудничество.
Ранее сообщалось, что в Японии нашли мертвой гражданку России.