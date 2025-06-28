Психиатр объяснил необычную мимику премьер-министра Италии

Психиатр-нарколог Василий Шуров прокомментировал необычную мимику премьер-министра Италии Джорджи Мелони.
Ранее премьер-министр Италии внезапно стала звездой соцсетей, но не из-за политических заявлений или аналитических прозрений. В центре внимания оказалась её мимика, вызывавшая у зрителей стойкое ощущение, что она то ли играет в комедийном скетче, то ли переживает острый приступ внутреннего конфликта с реальностью. Пользователи соцсетей заметили, что политик часто оглядывается по сторонам, у неё бегающие глаза и учащённое моргание. Часть комментаторов предположила, что её мимика напоминает поведение людей под воздействием наркотиков.
Шуров согласился с этой версией. Он указал, что состояние Мелони может свидетельствовать об употреблении психостимуляторов или иного мощного допинга.
Он отметил расширенные зрачки, чрезмерно активную мимику, «плавающий» взгляд, ускоренную речь.
По его словам, многие справедливо задаются вопросом о причинах такого необычного состояния. Как нарколог, он увидел в данном случае признаки применения серьезного допинга.
Ранее эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов оценил выражение лица итальянского премьера во время её разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По мнению психолога, Мелони испытывает презрение к французскому лидеру.
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