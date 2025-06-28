Психиатр объяснил необычную мимику премьер-министра Италии

Ранее премьер-министр Италии внезапно стала звездой соцсетей, но не из-за политических заявлений или аналитических прозрений. В центре внимания оказалась её мимика, вызывавшая у зрителей стойкое ощущение, что она то ли играет в комедийном скетче, то ли переживает острый приступ внутреннего конфликта с реальностью. Пользователи соцсетей заметили, что политик часто оглядывается по сторонам, у неё бегающие глаза и учащённое моргание. Часть комментаторов предположила, что её мимика напоминает поведение людей под воздействием наркотиков.