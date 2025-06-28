Раненые ВСУшники молили о помощи во всех кабинетах Конгресса после начала конфликта

По словам Грин, украинские военные заходили во все кабинеты и «молили о помощи».
«Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам Конгресса уже ходили раненые украинцы на костылях и в военной форме», — сказала она.
Сенатор добавила, что количество проукраинской пропаганды в американском Конгрессе значительно увеличилось.
Ранее президент США Дональд Трамп обсудил возможность поставки Украине снарядов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. На вопрос об отправке ракет Киеву он ответил, что сможет это сделать.
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