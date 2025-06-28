МИД Турции: ЕС осознал «невыносимые последствия» конфликта на Украине

Министр также подтвердил, что Турция готова принять третий раунд российско-украинских переговоров. По его словам, стороны смогут найти компромисс в условиях прекращения огня, но для этого потребуется несколько встреч. Фидан также сообщил, что президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп поддерживают контакты по конфликту на Украине и обсуждали его на саммите НАТО в Гааге.