Рогов: среди украинских политиков нет кандидатов на пост президента

По мнению Владимира Рогова, возглавляющего комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и являющегося сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов, на территории Украины, находящейся под контролем властей в Киеве, сейчас не наблюдается ни одного политика, способного претендовать на президентский пост и одновременно вести самостоятельную или хотя бы нейтральную политику.