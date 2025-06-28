Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов: среди украинских политиков нет кандидатов на пост президента

По его словам, все потенциальные кандидаты действуют в русле прозападного курса.

Источник: Аргументы и факты

По мнению Владимира Рогова, возглавляющего комиссию Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и являющегося сопредседателем координационного совета по интеграции новых регионов, на территории Украины, находящейся под контролем властей в Киеве, сейчас не наблюдается ни одного политика, способного претендовать на президентский пост и одновременно вести самостоятельную или хотя бы нейтральную политику.

В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума он отметил, что среди живых, находящихся на свободе и политически активных деятелей нет тех, кто представлял бы интересы граждан и придерживался бы умеренной линии.

По его словам, все потенциальные кандидаты действуют в русле прозападного курса, открыто поддерживают идеи, направленные на продолжение конфликта, и стремятся угодить внешним инвесторам, заинтересованным в эскалации.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров высказал мнение, что выборы президента Украины могут пройти после летне-осенней военной кампании, после которой станет всем ясно, что украинская армия полностью проигрывает на поле боя.