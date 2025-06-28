ЕАЭС: перспективы евразийской интеграции

Министр ЕЭК проинформировал об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии-2025. В частности, отметил: «Нынешний год — завершающий с точки зрения выполнения задач этого документа. Мы видим достаточно высокие результаты исполнения, и Комиссия вместе с государствами-членами прикладывает максимум усилий для достойного завершения этого этапа».
Эльдар Алишеров отметил, что в 2026 году Союз переходит к реализации положений нового стратегического документа — Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года «Евразийский экономический путь».
В Декларации отражены приоритетные направления евразийской интеграции, а также новые перспективные задачи, соответствующие ключевым мировым тенденциям экономического развития. ЕЭК и государства-члены в нынешнем году планируют завершить подготовку дорожной карты по реализации Декларации.
План мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года является программным документом, содержащим основные меры и механизмы, необходимые для достижения целей и задач, установленных Договором о ЕАЭС. Декларация «Евразийский экономический путь» — ключевой стратегический документ на период до 2045 года.