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Пушков: датский генерал претендует на глупость года из-за слов об угрозе РФ

Ранее лидером по абсурдности высказываний считался президент Франции, отметил сенатор.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался в адрес заявления датского генерала Серена Андерсена о возможной угрозе со стороны России в Гренландии, назвав его претендентом на «глупость года». Об этом он написал в своём Telegram-канале, прокомментировав слова главы Арктического командования Дании.

Пушков отметил, что ранее лидером по абсурдности высказываний считался президент Франции Эммануэль Макрон, говоривший о «русских у ворот Парижа», но теперь, по его мнению, его обогнал датский генерал, который выразил обеспокоенность «появлением русских в Гренландии».

Сенатор также с иронией подчеркнул, что генерала, похоже, совсем не волнуют реальные попытки США повлиять на статус Гренландии, включая инициативу американского президента Дональда Трампа по её аннексии, исходя из стратегической значимости острова.

Ранее датский политик, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Трамп поступает неподобающим образом, выдвигая идею о присоединении к США острова Гренландия, который входит в состав Дании.

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