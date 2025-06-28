Пушков: датский генерал претендует на глупость года из-за слов об угрозе РФ

Пушков отметил, что ранее лидером по абсурдности высказываний считался президент Франции Эммануэль Макрон, говоривший о «русских у ворот Парижа», но теперь, по его мнению, его обогнал датский генерал, который выразил обеспокоенность «появлением русских в Гренландии».