В министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что страна открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе. Запад, по их мнению, должен отказаться от милитаризации Европы. Путин отмечал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку это было бы бессмысленно. Он также заметил, что западные политики используют миф о российской угрозе, чтобы отвлекать внимание от своих внутренних проблем, в то время как разумные люди понимают, что это всего лишь вымысел.