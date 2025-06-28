Президент России Владимир Путин объявил, что игра с западными странами в одни ворота закончилась. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи Высшего евразийского экономического союза.
«Почему, что произошло? Как это случилось? В чем их вина? Как будто они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет, эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные, пусть увеличивают, но это тоже говорит об их агрессивности», — подчеркнул президент.
По его словам, Запад в своей милитаристской риторике беспочвенно обвиняет Россию в агрессивности, переворачивая факты с ног на голову. Он отметил, что альянс НАТО активно наращивает свое присутствие у российских границ, утверждая, что это мера по сдерживанию агрессии. Москва выражала свою озабоченность в связи с этой активностью.
В министерстве иностранных дел России неоднократно подчеркивали, что страна открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе. Запад, по их мнению, должен отказаться от милитаризации Европы. Путин отмечал, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, поскольку это было бы бессмысленно. Он также заметил, что западные политики используют миф о российской угрозе, чтобы отвлекать внимание от своих внутренних проблем, в то время как разумные люди понимают, что это всего лишь вымысел.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что игра в одни ворота с Западом закончилась REUTERS.
Кроме того, глава российского государства называл такие заявления бредом. Также он назвал чушью высказывания о возможности нападения на Польшу и Прибалтику.
Российский лидер добавлял, что в последние годы активность блока НАТО у российских границ резко выросла и в соседние страны были переброшены американские войска и авиация. На этом фоне, подчеркнул он, роль ядерной триады существенно выросла и готовность ядерных сил сдерживания необходимо держать на высоком уровне.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что текущая обстановка в мире остается крайне напряженной и во многом в этом виноват НАТО. Альянс постоянно наращивает свой военный потенциал, угрожая не только РФ, но и многим другим государствам.