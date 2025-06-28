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Пушков высмеял датского генерала, опасающегося присутствия России в Гренландии

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале подверг критике главу Арктического командования Дании Серена Андерсена, назвав его потенциальным претендентом на звание «глупости года» из-за его опасений по поводу присутствия России в Гренландии.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале подверг критике главу Арктического командования Дании Серена Андерсена, назвав его потенциальным претендентом на звание «глупости года» из-за его опасений по поводу присутствия России в Гренландии.

Пушков отметил, что ранее на это звание претендовал президент Франции Эммануэль Макрон с заявлением о «русских у ворот Парижа». Однако, по мнению сенатора, датский генерал превзошел Макрона своей тревогой по поводу «русских в Гренландии».

— Трамп его не беспокоит, по его словам, спать ему не мешает. А вот из-за «русских в Гренландии» покой он уже потерял, — написал Пушков.

Ранее Серен Андерсен заявлял, что Дания усиливает оборону Гренландии на фоне нестабильной международной обстановки и опасается изменения поведения России в этом регионе.

В середине июня Пушков заявил, что глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщившая о некой «360-градусной угрозе», демонстрирует нарастающий уровень невменяемости в Европейском союзе. По его мнению, у европейских политиков наблюдается какая-то мания на тему 360 градусов.

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