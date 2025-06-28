Трамп опроверг слухи о 30 миллиардах для ядерной программы Ирана

Ряд изданий со ссылкой на анонимные источники сообщил о возможной сделке, согласно которой Тегеран мог бы получить значительные инвестиции в обмен на отказ от обогащения урана. Однако, как следует из заявления президента, подобные предложения никогда не рассматривались Белым домом.