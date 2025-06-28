Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп опроверг слухи о 30 миллиардах для ядерной программы Ирана

Президент США Дональд Трамп категорически опроверг сообщения о возможном предоставлении Ирану 30 миллиардов долларов для развития мирной ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп категорически опроверг сообщения о возможном предоставлении Ирану 30 миллиардов долларов для развития мирной ядерной программы. В своем посте в социальной сети Truth Social американский лидер назвал эту информацию «абсолютно ложной» и очередной попыткой СМИ дискредитировать его администрацию.

«Кто из лживых СМИ говорит, что “президент Трамп хочет дать Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов”? Никогда не слышал об этой нелепой идее», — заявил Трамп, подчеркнув, что США придерживаются жесткой позиции в отношении ядерной программы Ирана.

Ряд изданий со ссылкой на анонимные источники сообщил о возможной сделке, согласно которой Тегеран мог бы получить значительные инвестиции в обмен на отказ от обогащения урана. Однако, как следует из заявления президента, подобные предложения никогда не рассматривались Белым домом.

Ранее в США обвинили Зеленского и европарламентариев в «потере связи с реальностью».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше