Трамп опроверг слухи о 30 миллиардах для ядерной программы Ирана

Президент США Дональд Трамп категорически опроверг сообщения о возможном предоставлении Ирану 30 миллиардов долларов для развития мирной ядерной программы. В своем посте в социальной сети Truth Social американский лидер назвал эту информацию «абсолютно ложной» и очередной попыткой СМИ дискредитировать его администрацию.
«Кто из лживых СМИ говорит, что “президент Трамп хочет дать Ирану $30 млрд на строительство невоенных ядерных объектов”? Никогда не слышал об этой нелепой идее», — заявил Трамп, подчеркнув, что США придерживаются жесткой позиции в отношении ядерной программы Ирана.
Ряд изданий со ссылкой на анонимные источники сообщил о возможной сделке, согласно которой Тегеран мог бы получить значительные инвестиции в обмен на отказ от обогащения урана. Однако, как следует из заявления президента, подобные предложения никогда не рассматривались Белым домом.
Ранее в США обвинили Зеленского и европарламентариев в «потере связи с реальностью».