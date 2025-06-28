СМИ: Трамп в сопровождении делегации бизнесменов готовится посетить Китай

По данным издания, администрация Белого дома уже начала подготовку к потенциальному визиту, который предположительно будет включать делегацию из нескольких десятков топ-менеджеров американских компаний. Такой формат был успешно опробован в мае 2025 года, когда Трамп совершил четырёхдневное турне по Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ.
Напомним, что в ходе ближневосточного турне 13−16 мая американский лидер провёл переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа, где стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.