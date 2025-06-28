В Башкирии назначен новый уполномоченный по правам потребителей

«Это важный шаг в защите интересов граждан. Основная задача уполномоченного — сделать так, чтобы права потребителей в республике соблюдались в полной мере, а каждый житель мог быть уверен в качестве товаров и услуг», — заявил министр торговли и услуг РБ Азат Аскаров.