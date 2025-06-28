В Башкирии назначен новый уполномоченный по правам потребителей

Как подчеркнули в минторге, Башкирии является единственным регионом России, где есть уполномоченный по правам потребителей.
«Это важный шаг в защите интересов граждан. Основная задача уполномоченного — сделать так, чтобы права потребителей в республике соблюдались в полной мере, а каждый житель мог быть уверен в качестве товаров и услуг», — заявил министр торговли и услуг РБ Азат Аскаров.
Анна Идрисова будет заниматься также созданием эффективных коммуникаций между участниками Национальной системы защиты прав потребителей и организовывать новые формы диалога между потребителями и предпринимателями, включая разрешение споров в досудебном порядке.