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В Башкирии назначен новый уполномоченный по правам потребителей

В Башкирии назначили нового советника главы республики по вопросам защиты прав потребителей — уполномоченного по правам потребителей. Эту должность заняла Идрисова Анна Анатольевна распоряжением Главы региона от 25 июня 2025 года. Об этом сообщили в министерстве торговли и услуг региона.

Источник: Башинформ

Как подчеркнули в минторге, Башкирии является единственным регионом России, где есть уполномоченный по правам потребителей.

«Это важный шаг в защите интересов граждан. Основная задача уполномоченного — сделать так, чтобы права потребителей в республике соблюдались в полной мере, а каждый житель мог быть уверен в качестве товаров и услуг», — заявил министр торговли и услуг РБ Азат Аскаров.

Анна Идрисова будет заниматься также созданием эффективных коммуникаций между участниками Национальной системы защиты прав потребителей и организовывать новые формы диалога между потребителями и предпринимателями, включая разрешение споров в досудебном порядке.