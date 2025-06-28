ПВО РФ сбила 31 украинский дрон над пятью регионами

Российские системы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский БПЛА, атаковавшие пять регионов страны. Согласно сообщению Минобороны РФ, перехват воздушных целей осуществлялся с 23:30 27 июня до 06:45 28 июня над территорией Крыма, Брянской, Смоленской, Орловской, Белгородской и Калужской областей, Краснодарского края, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Наибольшее количество сбитых БПЛА зафиксировано над Крымом (9 единиц) и Брянской областью (6 единиц). По пять беспилотников уничтожено над Смоленской областью и Чёрным морем, ещё два — над Азовским морем. По одному дрону сбито над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем. Все атаки успешно отражены, жертв и разрушений на земле не зарегистрировано.
Напомним, что российские системы противовоздушной обороны за вечер 27 июня сбили 25 украинских беспилотников, атаковавших три региона страны.
Ранее в США обвинили Зеленского и европарламентариев в «потере связи с реальностью».