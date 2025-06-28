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ПВО РФ сбила 31 украинский дрон над пятью регионами

Российские системы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский БПЛА, атаковавшие пять регионов страны.

Российские системы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский БПЛА, атаковавшие пять регионов страны. Согласно сообщению Минобороны РФ, перехват воздушных целей осуществлялся с 23:30 27 июня до 06:45 28 июня над территорией Крыма, Брянской, Смоленской, Орловской, Белгородской и Калужской областей, Краснодарского края, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Наибольшее количество сбитых БПЛА зафиксировано над Крымом (9 единиц) и Брянской областью (6 единиц). По пять беспилотников уничтожено над Смоленской областью и Чёрным морем, ещё два — над Азовским морем. По одному дрону сбито над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем. Все атаки успешно отражены, жертв и разрушений на земле не зарегистрировано.

Напомним, что российские системы противовоздушной обороны за вечер 27 июня сбили 25 украинских беспилотников, атаковавших три региона страны.

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