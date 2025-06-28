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Трамп расчувствовался после слов Путина о нём: «Очень приятно»

Дональд Трамп назвал слова Владимира Путина приятными.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп поделился своим мнением о словах Владимира Путина, российского лидера. Он назвал слова российского лидера «очень приятными». Трамп рассказал журналистам в Белом доме, что Путин выразил уважение к американской стране.

«Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова», — сказал он.

Ранее Путин отметил, что Россия благодарна Трампу за его стремление к миру на Украине и на Ближнем Востоке, добавив, что Трамп искренне хочет разрешить конфликт на украинском треке.

Кроме того, Путин подчеркнул мужество Трампа, заявив, что он преодолел множество трудностей на пути к возвращению в Белый дом, включая попытку покушения. По мнению Путина, Трамп действительно является мужественным человеком.

«Он прошел очень тяжелый, сложный путь возвращения в Белый дом. Он пережил покушение. Что там говорить, он мужественный человек» — сказал Путин.

Ранее глава Соединенных Штатов в интервью журналисту из США Гленну Беку говорил, что ему проще вести дела с российским лидером, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским. А в эфире выступления в телекомпании ABC Трамп говорил об уверенности в желании властей России урегулировать конфликт.

Ранее Дональд Трамп рассказал о том, какое впечатление произвел на него российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся 19 мая. Трамп назвал Путина «приятным джентльменом».

«Я расскажу о моем небольшом разговоре с приятным джентльменом по имени Владимир Путин», — сказал президент США, выступая на заседании попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Также Трамп назвал разговор с Путиным «хорошим», добавив, что, по его мнению, в ходе беседы был достигнут определенный прогресс.

Прежде 47-й президент США назвал российского лидера Владимира Путина умным. Трамп уточнил, что пришел к такому выводу, исходя из отношения Путина к экс-президенту Штатов Джо Байдену. По мнению Трампа, Владимир Путин якобы не испытывал уважения к Байдену.

«Он не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме, говоря о российском президенте.

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