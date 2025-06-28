Трамп расчувствовался после слов Путина о нём: «Очень приятно»

Ранее глава Соединенных Штатов в интервью журналисту из США Гленну Беку говорил, что ему проще вести дела с российским лидером, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским. А в эфире выступления в телекомпании ABC Трамп говорил об уверенности в желании властей России урегулировать конфликт.