Фицо о санкциях против России: «Весьма секси»

«18-й пакет санкций выглядит весьма секси для всех. О нем говорят повсюду. Он кажется значимым. Повторюсь: вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов. Нет причин возвращаться к прошлому», — указал он.