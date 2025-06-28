Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что новый, 18-й пакет санкций ЕС против России, несмотря на громкие заявления, окажется таким же неэффективным, как и предыдущие. Его слова приводит агентство Ruptly.
«18-й пакет санкций выглядит весьма секси для всех. О нем говорят повсюду. Он кажется значимым. Повторюсь: вокруг него много ожиданий, но никакого реального эффекта. Как и у предыдущих пакетов. Нет причин возвращаться к прошлому», — указал он.
Фицо отметил, что хотя санкции выглядят серьёзно и активно обсуждаются, реального ущерба они не нанесут. По его словам, гораздо больше Словакию беспокоит возможное прекращение поставок российского газа с 2028 года. Премьер подчеркнул, что его обязанность — защищать интересы страны, её граждан и промышленности.
«Сейчас нас тревожит перспектива, что санкции могут остановить подачу газа с 1 января 2028 года. Моя обязанность — защитить национальные интересы Словацкой Республики, ее граждан и промышленности», — заключил глава словацкого правительства.
Ранее Фицо заявил, что Словакия потребует отложить голосование по новым ограничениям до тех пор, пока ЕС не решит вопрос с энергоснабжением. В случае, если обсуждение всё же начнётся, республика готова наложить вето.
Ранее в июне словацкий премьер уже говорил, что не поддержит санкции без чёткого плана по энергетической безопасности. Он выступает за продолжение поставок российских энергоресурсов в ЕС, так как их остановка приведёт к росту цен и снижению конкурентоспособности европейской экономики.
Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции стали катализатором позитивных изменений в экономике страны. По его словам, ограничения, введённые Западом, стимулировали развитие финансовой сферы и других отраслей.
Глава государства также высказался о планах введения новых ограничений в отношении РФ. По словам Путина, чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их применяет. Так он прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона о необходимости ввести очередные меры в отношении РФ.