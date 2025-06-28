Российский лидер Владимир Путин решительно пресек попытки Японии добиться возвращения Курильских островов. Об этом сообщает Baijiahao.
Журналисты издания уточнили, за последние три года японское правительство систематически вводило санкции против Российской Федерации, демонстрируя враждебное отношение.
Подчеркивается, что Токио в очередной раз предпринял попытку поднять вопрос о Курильских островах, однако столкнулся с жестким ответом со стороны Кремля. Москва приостановила переговоры о мирном соглашении с Японией, заморозила совместные экономические инициативы и отменила безвизовый режим. Президент Путин исключил возможность каких-либо уступок Токио по Курильским островам в обмен на экономическое сотрудничество.
Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси рассказал о принимаемых Токио мерах, направленных на недопущение повторения инцидента, который произошел в конце мая около южной части Курильских островов. Речь идет о проведении тренировочных стрельб без предупреждения гражданских судов.
В конце прошлой недели у берегов южных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0.