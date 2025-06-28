Baijiahao: Россия жестко ответила на претензии Японии по Курилам

Подчеркивается, что Токио в очередной раз предпринял попытку поднять вопрос о Курильских островах, однако столкнулся с жестким ответом со стороны Кремля. Москва приостановила переговоры о мирном соглашении с Японией, заморозила совместные экономические инициативы и отменила безвизовый режим. Президент Путин исключил возможность каких-либо уступок Токио по Курильским островам в обмен на экономическое сотрудничество.