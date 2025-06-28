Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели встречу на полях саммита ЕАЭС в Минске

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
Речь также шла о практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
С удовлетворением отмечена проводимая совместная работа по обеспечению динамики показателей взаимного товарооборота, продвижению приоритетных проектов кооперации, поддержанию продуктивных контактов регионов и интенсивного культурно-гуманитарного обмена.
Президент России сообщил, что с главой Узбекистана они «сверили часы» по планам крупных инвестпроектов, передает РИА Новости.
Мы поговорили по нашим текущим делам, по перспективам на ближайшее будущее, сверяли часы по возможным крупным совместным инвестиционным проектам. И по моему мнению, и по мнению Шавката Миромоновича Мирзиеева, все это вполне реализуемые вещи, речь идет об энергетике, в том числе, возможно, о сфере атомной энергетики, инфраструктурные проекты, металлургическая промышленность.
Главы РФ и Руз
На этом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Минск завершился, президент вернулся в Ташкент.