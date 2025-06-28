Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели встречу на полях саммита ЕАЭС в Минске

Мы поговорили по нашим текущим делам, по перспективам на ближайшее будущее, сверяли часы по возможным крупным совместным инвестиционным проектам. И по моему мнению, и по мнению Шавката Миромоновича Мирзиеева, все это вполне реализуемые вещи, речь идет об энергетике, в том числе, возможно, о сфере атомной энергетики, инфраструктурные проекты, металлургическая промышленность.