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Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин провели встречу на полях саммита ЕАЭС в Минске

ТАШКЕНТ, 28 июня — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент России Владимир Путин провели встречу на полях саммита Евразийского экономического союза в городе Минске. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Речь также шла о практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

С удовлетворением отмечена проводимая совместная работа по обеспечению динамики показателей взаимного товарооборота, продвижению приоритетных проектов кооперации, поддержанию продуктивных контактов регионов и интенсивного культурно-гуманитарного обмена.

говорится в сообщении пресс-службы

Президент России сообщил, что с главой Узбекистана они «сверили часы» по планам крупных инвестпроектов, передает РИА Новости.

Мы поговорили по нашим текущим делам, по перспективам на ближайшее будущее, сверяли часы по возможным крупным совместным инвестиционным проектам. И по моему мнению, и по мнению Шавката Миромоновича Мирзиеева, все это вполне реализуемые вещи, речь идет об энергетике, в том числе, возможно, о сфере атомной энергетики, инфраструктурные проекты, металлургическая промышленность.

сказал Путин журналистам

Главы РФ и Руз 26—27 июня приняли участие в саммите ЕАЭС в Минске.

На этом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Минск завершился, президент вернулся в Ташкент.