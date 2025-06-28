Трампу посоветовали не высказываться резко в адрес Хаменеи

25 июня, после саммита НАТО в Гааге, Трамп сообщил журналистам, что на следующей неделе состоятся переговоры между представителями США и Ирана. Американский лидер выразил надежду, что результатом встречи станет подписание соглашения. Однако 26 июня глава МИД Ирана заявил, что Тегеран пока не принял решения о возобновлении переговоров с Вашингтоном по ядерной программе и отмене санкций.