Трампу посоветовали не высказываться резко в адрес Хаменеи

Президенту США Дональду Трампу следует пересмотреть тон своих высказываний в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и отказаться от неуважительных заявлений, если он намерен достичь договоренностей с Тегераном. Такую рекомендацию главе Белого дома дал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Если президент Трамп искренне стремится к заключению соглашения, ему необходимо прекратить использовать неуважительный и неприемлемый тон по отношению к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи», — написал глава иранского МИД в X (бывший Twitter).
Аракчи также отметил, что неуважительные высказывания американского президента оскорбляют чувства миллионов последователей верховного лидера Исламской Республики.
25 июня, после саммита НАТО в Гааге, Трамп сообщил журналистам, что на следующей неделе состоятся переговоры между представителями США и Ирана. Американский лидер выразил надежду, что результатом встречи станет подписание соглашения. Однако 26 июня глава МИД Ирана заявил, что Тегеран пока не принял решения о возобновлении переговоров с Вашингтоном по ядерной программе и отмене санкций.
26 июня Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем в вооруженном противостоянии. В тот же день аятолла выразил убежденность в том, что Тегеран одержал победу и над Вашингтоном. 27 июня Трамп отреагировал на это обещанием приостановить процесс смягчения американских санкций против Ирана.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, после чего объявил о начале широкомасштабной военной операции, заявленной как мера по ядерному сдерживанию республики. В тот же день иранские силы осуществили ответные удары.
23 июня Трамп заявил о достижении договоренности между Ираном и Израилем о прекращении огня, однако вскоре боевые действия возобновились. На следующий день канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что якобы существовавшая ядерная и ракетная угроза со стороны Ирана нейтрализована, и поэтому Тель-Авив принял предложение США о перемирии.