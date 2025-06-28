СМИ: Украина потеряла внимание СМИ из-за конфликта Израиля и Ирана

«На саммите не было видно стимулов для мирных усилий в украинском конфликте. Вместо этого Кир Стармер продолжает утверждать, что союзники полны решимости усилить давление для принуждения России к переговорам А Зеленский, со своей стороны, не отступил от цели вступления в НАТО, что блокирует любое мирное соглашение с Москвой», — резюмирует издание.