СМИ: Украина потеряла внимание СМИ из-за конфликта Израиля и Ирана

Киевский режим рассчитывал, что саммит НАТО в Гааге вернёт Украину в фокус крупных СМИ, оттеснённую конфликтом Ирана и Израиля, пишет Responsible Statecraft.
«Одной из главных потерь от ракетного противостояния Израиля и Ирана стало ослабление внимания США к Украине и её медийного освещения. Гаагский саммит НАТО должен был восстановить интерес к Украине. Однако этого не произошло», — отмечается в статье.
В материале также подчёркиваются проблемы с европейским финансированием: из обещанных Киеву 60 миллиардов евро на 2025 год ЕС способен предоставить лишь 22 миллиарда.
«На саммите не было видно стимулов для мирных усилий в украинском конфликте. Вместо этого Кир Стармер продолжает утверждать, что союзники полны решимости усилить давление для принуждения России к переговорам А Зеленский, со своей стороны, не отступил от цели вступления в НАТО, что блокирует любое мирное соглашение с Москвой», — резюмирует издание.
Саммит НАТО прошёл 24−25 июня в Гааге. Как сообщала Washington Post, организаторы дистанцировали Зеленского от Дональда Трампа, признавая тем самым «презрение» экс-президента США к украинскому лидеру.
Украинская тема присутствовала в повестке, однако Зеленский не участвовал в официальной программе. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, представители США, Турции, Словакии и Венгрии отказались от совместного стола с главой Украины. Кроме того, итоговое коммюнике стало рекордно кратким, почти игнорируя Украину. В документе упомянуто продолжение поддержки Киева, но отсутствуют перспективы членства Украины в альянсе и анализ российской роли в конфликте.
Американская газета New York Times констатирует: Гаагский саммит НАТО стал ещё одним тревожным сигналом для Украины, на этот раз не попавшей в список приоритетов.