Слова датского генерала о мнимой угрозе со стороны России в Гренландии претендуют на звание самых нелепых высказываний года, считает российский сенатор Алексей Пушков.
«В Дании решили вступить в конкуренцию за Глупость года. До сих пор на первое место претендовал Макрон с его заявлением, что он видит “русских у ворот Парижа. Но теперь его догнал и перегнал датчанин — глава Арктического командования Дании Андерсен, который опасается появления русских… в Гренландии”, — написал он в Telegram-канале.
Сенатор с иронией отметил, что генерала, похоже, не волнуют заявления президента США Дональда Трампа об аннексии острова из-за его стратегической ценности.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО все чаще рассматривают Арктику как плацдарм для конфликта. При этом российский лидер напомнил, что РФ никогда никому не угрожала в Арктике, но при необходимости сможет защитить свой суверенитет.
«Россия никогда никому не угрожала в Арктике. Но мы внимательно следим за ситуацией и готовы при необходимости дать отпор и защитить суверенитет страны», — сказал Путин на пленарной сессии форума «Арктика — территория диалога» в Мурманске.
Нужно отметить, что страны НАТО и ЕС только и говорят, что о российской угрозе. Причем неважно, в каком именно регионе. Российская сторона не раз заверяла, что не угрожает никому, а оголтелые выкрики западных политиков — это их собственная фантазия. Недавно к ним присоединились и США, которые, казалось бы, сменили риторику.
По данным МИД РФ, Североатлантический альянс (НАТО) планирует активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России. Там отметили, что обновленная в июле прошлого года арктическая стратегия Пентагона свидетельствует о намерениях НАТО усилить военное присутствие в регионе. Россия внимательно следит за развитием ситуации и готова реагировать на возможные угрозы. Дипломаты подчеркнули, что по мере расширения НАТО создает дополнительные угрозы безопасности России в Арктике.