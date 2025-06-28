Датский генерал выдал нелепое и теперь претендует на глупость года: В России молчать не стали

Нужно отметить, что страны НАТО и ЕС только и говорят, что о российской угрозе. Причем неважно, в каком именно регионе. Российская сторона не раз заверяла, что не угрожает никому, а оголтелые выкрики западных политиков — это их собственная фантазия. Недавно к ним присоединились и США, которые, казалось бы, сменили риторику.