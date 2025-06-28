Трамп опроверг планы США передать Ирану $30 млрд на мирный атом

Американский лидер Дональд Трамп выступил с опровержением появившихся в прессе сообщений о том, что администрация США планирует предоставить Тегерану около 30 миллиардов долларов в виде инвестиций для развития мирной атомной энергетики в обмен на отказ Ирана от обогащения урана.
Президент Соединенных Штатов задался вопросом, какие «лживые СМИ» распространили эту дезинформацию.
«Никогда не слышал об этой нелепой идее. Это просто очередной вброс, выдуманный лживыми СМИ для того, чтобы унизить», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Как сообщал телеканал CNN, идея о выделении Вашингтоном средств на мирный атом якобы активно обсуждалась в течение последних недель ключевыми участниками ближневосточного региона и США. В частности, один из вариантов предполагает инвестиции в иранскую ядерную программу в размере от 20 до 30 миллиардов долларов, причем финансирование будет поступать не из Соединенных Штатов, а от арабских государств.
Ранее сообщалось, что США ведут работу над более чем 20 торговыми соглашениями.