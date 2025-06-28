Трамп опроверг планы США передать Ирану $30 млрд на мирный атом

Как сообщал телеканал CNN, идея о выделении Вашингтоном средств на мирный атом якобы активно обсуждалась в течение последних недель ключевыми участниками ближневосточного региона и США. В частности, один из вариантов предполагает инвестиции в иранскую ядерную программу в размере от 20 до 30 миллиардов долларов, причем финансирование будет поступать не из Соединенных Штатов, а от арабских государств.