Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп опроверг сообщения о планах передать Ирану $30 млрд на мирный атом

Президент США Дональд Трамп решительно опроверг распространившиеся в СМИ сообщения о возможном выделении Ирану 30 миллиардов долларов на развитие мирной ядерной программы. В своём посте в социальной сети Truth Social американский лидер назвал эту информацию «нелепой выдумкой».

Источник: Life.ru

«Это просто очередной вброс, выдуманный лживыми СМИ для того, чтобы унизить. Эти люди больны!» — написал республиканец.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что администрация Трампа обсуждает с ближневосточными союзниками возможность создания инвестиционного пакета для Тегерана в обмен на отказ от обогащения урана. По данным телеканала, переговоры велись последние две недели, при этом США выступали бы лишь в роли координатора.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше