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Фидан заявил, что в ЕС осознали последствия конфликта на Украине

По словам главы турецкого МИД, раньше большая часть стран ЕС не хотели прекращения огня на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением, что лидеры стран ЕС осознали «невыносимые последствия» в случае продолжения украинского конфликта.

«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — заявил политик в эфире телеканала A-haber.

Как отметил глава турецкого МИД, это понимание он заметил у европейских лидеров на прошедшем в Гааге саммите НАТО.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз опасно для всей Европы, поэтому его страна выступает против членства Киева в объединении.

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