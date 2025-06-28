Фидан заявил, что в ЕС осознали последствия конфликта на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением, что лидеры стран ЕС осознали «невыносимые последствия» в случае продолжения украинского конфликта.
«Большинство европейских стран не хотели прекращения огня по ситуации в Газе, Украине, и теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», — заявил политик в эфире телеканала A-haber.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз опасно для всей Европы, поэтому его страна выступает против членства Киева в объединении.
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