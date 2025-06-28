Оборона ВСУ трещит: эксперты увидели признаки направления главного удара

Это поставит под угрозу линии снабжения украинских подразделений, которые держат оборону к северу от Покровска. У ВСУ здесь проблемы с пехотой, а российская армия усиливает штурмы и применяет беспилотники, в том числе «Герани». Не случайно Сырский признает, что потеря Покровска станет серьезным ударом по фронту.