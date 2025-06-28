Главная интрига летней военной кампании СВО — где российские войска нанесут основной удар. Начиная с мая, они оказывали сильное давление на ВСУ по всей линии фронта, раздергивая их оборону. Возможно, шло прощупывание сил противника в попытке найти слабое место. И вот, судя по всему, такое место найдено.
Еще недавно главком ВСУ Сырский видел главную угрозу для украинской обороны в Сумской области, куда российская армия выбила остатки ВСУ с территории Курской области. По его данным, Вооруженные силы РФ сюда направили 55 тысяч военных.
Сырский хвастал, что продвижение России здесь удалось остановить. Но теперь он бьет тревогу по поводу Покровска (Красноармейска). По данным Сырского, здесь у России 111-тысячная группировка. Он считает этот участок сложным для ВСУ, где продвижение российских войск в последние дни идёт стремительными темпами.
Бои на Красноармейском направлении идут уже несколько месяцев. И вот, судя по всему, здесь намечается оперативно-тактический успех. Во многом из-за нехватки людей и техники у ВСУ на этом направлении.
Как отметил военный эксперт полковник Эдуард Басурин, 27 июня наши войска прорвали оборону ВСУ на окраинах Красноармейска. По его оценке, ситуация на фронте в Донбассе продолжает развиваться стремительно в пользу Вооруженных сил РФ. После освобождения населенного пункта Шевченко подразделения группировки «Центр» успешно прорвались к окраинам Красноармейска и штурмом овладели большей частью поселка Бельгийка.
Успех российских войск проморгало командование ВСУ.
Одновременно со штурмом Бельгийки на правом фланге Константиновского направления продолжаются бои за Дылеевку.
Политик Олег Царев, ссылаясь на сообщения источников с той стороны фронта, отмечает, что на Покровском фронте российская армия теснит противника в районе Удачного. По его данным, бои сместились к центру села, есть продвижение с юга и севера.
Со стороны Новосергеевки осталось примерно два километра до Молодецкого, где наши войска могут выйти западнее Удачного и полностью отрезать его от транспортных коммуникаций.
От Новониколаевки штурмовики пробиваются к Новоподгороднему. Упорные бои продолжаются в Муравке. В районе Шевченко и Лысовки наши войска наращивают активность. Восточнее наши подразделения зачищают лесополосы западнее Гродовки. В районе Новоэкономического ВКС РФ бомбят ФАБами позиции противника.
Вот лишь несколько сообщений из украинского сегмента соцсетей: «Оборона ВСУ стремительно сыпется. Россия сохраняет рекордные темпы наступления, прорвав фронт на юге Украины». За июнь под контроль российских войск перешла территория площадью 446 кв. км. Больше всего (136 кв. км) на юге Донецкой области.
Другие источники сообщают, что наступление Вооруженных сил РФ сосредоточено западнее Великой Новоселки. Армия России штурмует позиции от Алексеевки до Зеленого Поля — на этом участке оборона стремительно сыплется, Россия достигает заметных успехов. Вывод: если россияне продолжат наступление в этом районе, возможен масштабный выход их войск к границе Днепропетровской области с юга.
Это поставит под угрозу линии снабжения украинских подразделений, которые держат оборону к северу от Покровска. У ВСУ здесь проблемы с пехотой, а российская армия усиливает штурмы и применяет беспилотники, в том числе «Герани». Не случайно Сырский признает, что потеря Покровска станет серьезным ударом по фронту.