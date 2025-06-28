Обратный отчет: эксперт оценил странности саммита НАТО в Гааге

Прошедший на днях в Гааге саммит НАТО неожиданно для многих оказался совершенно непохожим на все предыдущие. Не все участники довольны итоговым коммюнике, не все даже в состоянии выполнить решения этого форума. В чем необычность прошедшего «благородного собрания», рассказал Юрий Жданов, профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Международного права РГСУ.
— Юрий Николаевич, переполох в этой «семейке», как уже стало привычным, произвел президент США Трамп — «дорогой Дональд» и «папочка», как его подобострастно обозвал генсек НАТО Марк Рютте?
— В основном, конечно, Трамп. Но там многие отличились. Что касается переполоха, то прошедший саммит можно охарактеризовать тремя признаками. Во-первых, там проблема Украины не озвучивалась вообще, более того, ее членство в НАТО было снято с повестки. От слова совсем. Даже членство Украины в ЕС было заблокировано Венгрией.
Во-вторых, отсутствовала критика действий России на Украине и, в-третьих, европейским странам-участницам было предложено платить за свою безопасность самим — США отказывается нести в одиночку это бремя, к чему Европа за много лет привыкла.
— В чем выразились эти признаки?
— В заключительном документе. Британская газета The Telegraph опубликовала содержание коммюнике по итогам мероприятия.
Вот его основные положения.
Документ включает поддержку Украины, но не отдельным пунктом, а в контексте оборонных расходов (мол, мы с вами, если сможем — что-нибудь подбросим). В коммюнике не говорится о перспективах вступления Киева в альянс (а ведь обещали, соблазняли). Россия упоминается только в контексте «угрозы» евроатлантической безопасности.
(Тут стоит подчеркнуть, что еще в коммюнике 2023 и 2024 годов западный военный блок обвинял Россию в «полномасштабном вторжении» на Украину. В этот раз Трамп отказался подписывать аналогичное положение, опасаясь срыва его мирных переговоров с президентом Владимиром Путиным).
При этом главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите.
Самое интересное — страны НАТО обязались направлять пять процентов ВВП на оборону к 2035 году (что многим странам просто не под силу), кроме того, альянс пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029-м.
И, наконец, было решено, что в 2026 году саммит военного блока пройдет в Турции (наверное, это единственное решение, ни у кого не вызвавшее возражений — Турция, так Турция).
— А что вызвало возражения?
— Так, один из известнейших немецких журналов поиронизировал над пресмыкательством Рютте: «Холопство и подхалимаж, особенно со стороны Рютте, многим казались постыдными, но они возымели действие. Трамп воздержался от возникновения нового скандала. Генсек НАТО сделал все возможное, чтобы все в Гааге было сосредоточено на чувствах Трампа, будто все расстелили перед ним красную дорожку, что порой происходящее доходило до абсурда. Рютте на саммите НАТО назвал Трампа “папочкой”, говоря о его усилиях по разрешению конфликта Ирана и Израиля. Днем ранее президент США обнародовал сообщения от генсека НАТО, в которых он поздравил американского лидера с “решительными” действиями в Иране и заявил, что Европа заплатит по-крупному. НАТО и сам Рютте подтвердили подлинность сообщений, отправленных через мессенджер Signal.
Как сообщает издание Politico, некоторые европейские чиновники раздражены «подхалимским» поведением генсека НАТО по отношению к президенту США.
Хотя, по большому счету, в чем Рютте не прав? Любой президент США, не важно, как его зовут, для Европы и НАТО — обязательно «папочка». Они об этом почему-то подзабыли, вот Трамп и приводит в чувство гордых, но мелких.
Но это — не принципиально, так курьез.
— Трамп окончательно отвернулся от Украины?
— Похоже на то. Агентство Bloomberg свидетельствует, что Владимир Зеленский, даже в пиджаке, выглядел печально на саммите Североатлантического альянса:
«Сложилось впечатление, что глава Белого дома в значительной степени умыл руки и отказался от попыток добиться прекращения огня на Украине. Риторика о России в заключительном коммюнике была тщательно выверена. Некоторые страны хотели назвать ее агрессором, что не сработало бы. Президент США Дональд Трамп ни разу не упоминал Россию напрямую на закрытой встрече во время саммита НАТО в Гааге».
Было замечено, что Зеленского на мероприятиях даже отсаживали подальше от Трампа, чтобы тот не отсвечивал и не портил «папочке» настроение. Хотя на прошлогоднем саммите этот комик был в центре арены.
The Telegraph, в свою очередь, подтверждает, что сложное положение Украины и главы киевского режима не изменится, несмотря на полученные на мероприятии заявления о поддержке.
— Какие еще странности у этого саммита?
— Члены блока уже не скрывают своих противоречий. Да, в альянсе никогда не было полного единства — вспомним давнее противостояние Турции и Греции. А теперь Венгрия, Словакия, Турция и (о, ужас!) США заявили, что ни при каких условиях не желают видеть Украину в НАТО даже в долгосрочной, неопределенной перспективе. Что любопытно, на саммит не прибыли главы Австралии, Японии и Южной Кореи — стран, которые считались чуть ли не тихоокеанским филиалом НАТО. По мнению экспертов, им не понравился удар США по Ирану и перспектива закрытия Ормузского пролива. Там у них собственные интересы. А еще от них тоже потребовали увеличения военных расходов, хотя они формально не члены альянса.
Опять же, некоторые страны, в том числе Испания и Бельгия, прямо сообщили, что никак не потянут пять процентов из ВВП на военные расходы. Кстати, премьера Испании тоже держали подальше от Трампа. Некоторые аналитики начинают говорить о расколе в блоке и даже его распаде. Особенно, если у Америки ослабнет к альянсу интерес. Не исключается, что нынешний саммит — начало обратного отсчета существования этого блока.
— Звучит так, будто получается, Россия перестала быть для НАТО врагом? Не верю!
— Ничего не получается — Россия, по мнению Европы, была и остается главным пугалом. На самом деле, несмотря на некоторое снижение (под давлением Трампа) публичной антироссийской риторики, саммит был посвящен именно подготовке к войне (!) с Россией. Вот в этом — еще одна странность или, если хотите, основная особенность этого форума. Нынешние европейские правители считают, что только перевод на военные рельсы может спасти их экономики. Например, госдолг Франции — 113 процентов. При этом на военные нужды Макрон собирается потратить 40 процентов от ВВП. Что это, как не прямая подготовка к войне? Для сравнения: в СССР на военные расходы в годы Великой Отечественной уходили 51 — 53 процента ВВП.
По утверждению Рютте, Россия якобы может быть готова к военному противостоянию с НАТО в течение ближайших пяти лет. За две недели до саммита на конференции в Лондоне Рютте заявил странам-членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до пяти процентов ВВП, то им стоит учить русский язык. Его высмеял в соцсетях британский политик Джордж Гэллоуэй: «Если бы не русские, Рютте (голландец) говорил бы по-немецки! Его страна сопротивлялась нацистам всего 48 часов!».
— Чем обосновывается стремление столь резко поднять военные расходы?
— Один из американских консервативных аналитических центров в Вашингтоне приводит аргументы, опубликованные незадолго до саммита НАТО: «Вариант, к которому Европа прибегала после холодной войны, — переложить ответственность за сдерживание на Соединенные Штаты — больше не подходит. С тех пор как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, он балансирует на грани, подвергая союзников в Европе воздействию российской мощи ровно настолько, чтобы вызвать перераспределение бремени, но не настолько, чтобы рискнуть очередным кризисом безопасности на континенте. До сих пор этот подход обеспечивал высокую отдачу от инвестиций, в первую очередь за счет того, что он побудил экономического гиганта Европы, Германию, освободить расходы на оборону от конституционного ограничения по долгам. Со временем это может привести к новым расходам на оборону в сотни миллиардов евро. Две недели назад министры обороны в Брюсселе проложили путь к новым целям в области потенциала, которые в среднем на 30% превышают существующие цели. Чтобы воплотить обещания в жизнь, НАТО следует рассмотреть возможность дополнения своих министерств обороны новым министерством финансов, состоящим из министров финансов стран-союзниц, многие из которых в парламентских демократиях контролируют бюджет своих стран».
— То есть предлагается создать в НАТО новую структуру — финансовую? Зачем?
— Аналитик Люк Коффи считает, что это было бы гораздо полезнее, чем ежегодные саммиты на высшем уровне, которые оказались дорогостоящими, отнимающими много времени и зачастую ненужными, граничащими с контрпродуктивными.
Кроме того, у экспертов аналитического центра стиль Трампа, который подталкивает Европу к увеличению расходов на оборону, вызывает вопросы о стабильности Америки. По их мнению, эти опасения могут подтолкнуть союзников к так называемой европейской стратегической автономии со всеми вытекающими из этого недостатками для американских оборонных подрядчиков и рычагов влияния Америки на Китай.
— Каков инвестиционный план НАТО?
— Известно, что предполагается выделить 5% ВВП на «оборону», из которых 3,5% будут направлены на «жесткую силу», а 1,5% — на сопутствующие расходы, такие как кибербезопасность и инфраструктура.
— Тем не менее, присутствие США в Европе сохраняется?
— По крайней мере, европейцы очень на это рассчитывают. В обзоре упомянутого американского аналитического центра утверждается, что сегодня США размещают чуть более 65 000 военнослужащих на постоянной основе по всей Европе, а еще 20 тысяч военнослужащих находятся в резерве на континенте с момента начала российско-украинского конфликта: «В общей сложности численность американских военнослужащих в Европе остается намного ниже исторического среднего показателя за последние семьдесят пять лет. В альянсе ожидают, что США сократят свое военное присутствие в Европе. Хотя посол США в НАТО Мэтт Уитакер сообщил партнерам, что подробные консультации начнутся только после саммита на следующей неделе, статус американских войск в Европе будет доминировать в ходе обсуждений. Присутствие на местах позволяет вооруженным силам США учитывать местные факторы, такие как рельеф местности и погода, укреплять взаимодействие с союзниками, экономить на поддержке принимающей страны и демонстрировать силу по всему миру. Например, вооруженные силы США, которым было приказано отреагировать на нападение на посольство США в Бенгази (Ливия) 11 сентября 2012 года, базировались в Испании на военно-морской базе Рота. Прежде всего, вооруженные силы США в Европе противодействуют преимуществам России. Несмотря на то, что НАТО является превосходящей боевой силой, Россия имеет локальное превосходство на восточном фланге альянса. Она может развернуть войска напротив стран НАТО, которым не хватает стратегической глубины и тяжелых дивизий».
— Есть рекомендации, как упрочить оборону «против России»?
— Как же без рекомендаций? Аналитики сообщают, что спецпосланник Уитакер пообещал «убедиться, что в Европе нет пробелов в безопасности»:
"На данный момент это потребует дальнейшего развертывания стратегических вспомогательных средств США, от средств разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) и средств радиоэлектронной борьбы (EW) до стратегических военно-воздушных перевозок, противоракетной обороны (BMD) и инфраструктуры командования и контроля (C2).
Гибридные действия России сейчас обсуждаются почти на каждом заседании министров стран НАТО, но реакция альянса по-прежнему сдержанная, граничащая с безразличием. В этом месяце альянс принял новую гибридную стратегию, но в основном ограничился тремя категориями контрмер. Во-первых, НАТО улучшила обмен информацией внутри альянса и публично обвинила Россию в ее операциях. Во-вторых, альянс стремился повысить издержки от действий России. Например, в декабре финские военные поднялись на борт нефтяного танкера Eagle S и предприняли юридические меры против него за то, что он зацепил якорем подводный силовой кабель, что становится все более распространенным явлением. В-третьих, НАТО организовало миссию по наблюдению в Балтийском море. В январе НАТО запустило программу Baltic Sentry для патрулирования и отслеживания теневого флота танкеров России. Эти оборонительные меры не остановили Россию. С небольшими затратами для себя Россия обременила альянс огромными расходами, такими как восстановление поврежденной подводной инфраструктуры. Членам НАТО, возможно, придется рассмотреть дополнительные контрмеры, такие как наступательные кибероперации, чтобы восстановить сдерживание в сфере гибридных операций. Более того, некоторые члены НАТО начали изучать и определять, при каком пороге гибридная атака может привести к применению пятой статьи".
— Украина в обзоре упоминается?
— Конечно, причем тоже с прямыми рекомендациями, даже — с указаниями: "Лидерам НАТО следует уже сейчас, а не позже, планировать, как снабжать Украину по мере того, как в ближайшие месяцы будет заканчиваться финансирование со стороны Конгресса США. Европа восполнит пробелы и возьмет на себя большую часть нагрузки, но для тех систем, которые Европа не может заменить, лидерам НАТО следует начать изучать отношение США к прямым военным поставкам. Например, США могли бы укрепить противовоздушную оборону Европы, пока эти страны передают Украине свои перехватчики. Наконец, учитывая, что российские снаряды периодически пересекали воздушное пространство НАТО или даже падали на территорию союзников, лидерам следует рассмотреть возможность создания совместного центра связи для облегчения координации между силами НАТО по охране воздушного пространства и противовоздушной и противоракетной обороне и Вооруженными силами Украины.
Члены альянса могут даже рассмотреть возможность разрешения войскам в Польше и Румынии сбивать российские ракеты и беспилотники, пролетающие через западную Украину в направлении НАТО".
В общем, весьма провокационный и даже подстрекательский обзор. Не дай Бог, сбудется пророчество Фиделя Кастро: «Однажды Россия будет воевать с фашизмом под названием “демократия”.