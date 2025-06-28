Обратный отчет: эксперт оценил странности саммита НАТО в Гааге

— Один из американских консервативных аналитических центров в Вашингтоне приводит аргументы, опубликованные незадолго до саммита НАТО: «Вариант, к которому Европа прибегала после холодной войны, — переложить ответственность за сдерживание на Соединенные Штаты — больше не подходит. С тех пор как президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом, он балансирует на грани, подвергая союзников в Европе воздействию российской мощи ровно настолько, чтобы вызвать перераспределение бремени, но не настолько, чтобы рискнуть очередным кризисом безопасности на континенте. До сих пор этот подход обеспечивал высокую отдачу от инвестиций, в первую очередь за счет того, что он побудил экономического гиганта Европы, Германию, освободить расходы на оборону от конституционного ограничения по долгам. Со временем это может привести к новым расходам на оборону в сотни миллиардов евро. Две недели назад министры обороны в Брюсселе проложили путь к новым целям в области потенциала, которые в среднем на 30% превышают существующие цели. Чтобы воплотить обещания в жизнь, НАТО следует рассмотреть возможность дополнения своих министерств обороны новым министерством финансов, состоящим из министров финансов стран-союзниц, многие из которых в парламентских демократиях контролируют бюджет своих стран».