Есть только два безопасных во время ядерной войны места

Ядерная война будет, как считается, крайне разрушительной и распространит радиацию почти во все уголки земного шара, но эксперт уверяет, что существует регион, где теоретически можно пережить апокалипсис.
Журналистка-расследователь Энни Джейкобсен объяснила, почему американцам, стремящимся избежать ужасных последствий Третьей мировой войны, следует подумать о побеге в Австралию или Новую Зеландию.
Джейкобсен утверждает, что две эти соседствующие между собой страны в Южном полушарии будут единственным местом, которое сможет «поддержать сельское хозяйство» после ядерной катастрофы в северной части планеты.
Как пишет Daily Mail, на фоне конфликта на Ближнем Востоке опасения по поводу иранских «спящих ячеек» в США заставляют американцев опасаться, что оружие массового уничтожения может сработать в любую минуту. Ядерные державы Россия и Китай предупреждали, что вмешательство США в ближневосточный конфликт может ввергнуть весь мир в полномасштабную войну, которая приведет к Армагеддону.
В беседе с ведущим подкаста Стивеном Бартлеттом Джейкобсен обсудила пугающий график, в котором ядерная война уничтожит большую часть Земли. «В таких местах, как Айова и Украина, в течение 10 лет будет только снег. Таким образом, сельское хозяйство потерпит крах, а когда сельское хозяйство терпит крах, люди просто умирают, — рисует апокалиптические картинки Джейкобсен. — Вдобавок ко всему, у вас будет радиационное отравление, потому что озоновый слой будет настолько поврежден и разрушен, что вы не сможете находиться на улице под солнечным светом».
«Люди будут вынуждены жить под землей. Поэтому вы должны представить себе людей, живущих под землей и борющихся за пропитание повсюду, за исключением Новой Зеландии и Австралии», — продолжила она.
Еще до обострения кризиса на Ближнем Востоке Джейкобсен выпустила книгу под названием «Ядерная война: сценарий», в которой в шокирующих деталях описывалось, как произойдет конец света во время Третьей мировой войны.
«Несомненно, сотни миллионов людей погибают в результате шаровой молнии», — сказала она в подкасте. Однако Джейкобсен добавила, что в исследовании, проведенном профессором Оуэном Туном в журнале Nature Food в 2022 году, утверждается, что число погибших быстро сократит большинство населения земли.
«Профессор Тун и его команда как бы обновили идею ядерной зимы, основанную на еде, и подсчитали, что в этом случае погибло бы пять миллиардов человек», — сказал Якобсен.
Ядерная зима описывает сильное, продолжительное глобальное похолодание, которое может произойти после крупномасштабной ядерной войны, поясняет Daily Mail. В полномасштабной войне, когда многие города будут сброшены ядерными бомбами, эти взрывы вызовут огромные пожары, горящие здания, леса и другие сооружения. Дым и сажа от этих пожаров поднимались бы высоко в небо, в ту часть атмосферы, которая называется стратосферой, где они могли бы оставаться годами, потому что дождь не мог бы их смыть. Этот толстый слой сажи не давал солнечному свету проникать на поверхность Земли, подобно гигантской тени, нависшей над планетой. При меньшем количестве солнечного света на Земле станет намного холоднее. Эксперты, с которыми Джейкобсен беседовала в своей книге, предсказали, что температура в США упадет примерно на 40 градусов по Фаренгейту, что сделает ведение сельского хозяйства невозможным. Этот холод и темнота приведут к массовой нехватке продовольствия и голоду. Животные и рыбы также будут бороться за выживание, что приведет к еще большему дефициту продовольствия.
По словам Туна, Австралия и Новая Зеландия — это единственные места, где действительно можно заниматься сельским хозяйством после ядерной войны.
Наряду с тем, что обе страны способны производить продовольствие после того, как уляжется пыль ядерной войны, Австралия и Новая Зеландия обладают рядом других факторов, которые делают эту часть мира убежищем от глобального разрушения, пишет Daily Mail. Они далеки от крупных ядерных держав — США, России и Китая. Также они изолированы в Тихом и Южном океанах, что ограничивает последствия ядерных взрывов на севере, продолжает британское издание. Это связано с тем, что преобладающие ветры и океанские течения унесли бы большую часть радиоактивных материалов из этих регионов. Для тех, кто не может позволить себе поездку в Австралию или Новую Зеландию, возобновившаяся угроза глобальной ядерной войны вызвала общенациональные поиски давно забытых американских убежищ от радиоактивных осадков. Хотя они не рассчитаны на то, чтобы противостоять первоначальному взрыву, сильному нагреву и ударным волнам ядерного взрыва, они могут служить безопасным помещением для тех, кто доживет до его последствий.
Что касается того, что является хорошим убежищем от радиоактивных осадков, то экранирование является наиболее важным фактором. Толстые стены и крыша из бетона или стали необходимы для защиты от радиации, возникающей в результате ядерного взрыва, пишет Daily Mail. Укрытия от радиоактивных осадков также нуждаются в хорошей вентиляции и надлежащих фильтрах для улавливания радиоактивных частиц в воздухе. Тем, кто находится внутри, понадобится достаточно еды и чистой воды, чтобы продержаться несколько недель или месяцев, поскольку радиация очищает воздух, место для удаления отходов, чтобы не загрязнять чистые принадлежности, и удобное место для сидения или сна.