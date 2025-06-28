Есть только два безопасных во время ядерной войны места

Наряду с тем, что обе страны способны производить продовольствие после того, как уляжется пыль ядерной войны, Австралия и Новая Зеландия обладают рядом других факторов, которые делают эту часть мира убежищем от глобального разрушения, пишет Daily Mail. Они далеки от крупных ядерных держав — США, России и Китая. Также они изолированы в Тихом и Южном океанах, что ограничивает последствия ядерных взрывов на севере, продолжает британское издание. Это связано с тем, что преобладающие ветры и океанские течения унесли бы большую часть радиоактивных материалов из этих регионов. Для тех, кто не может позволить себе поездку в Австралию или Новую Зеландию, возобновившаяся угроза глобальной ядерной войны вызвала общенациональные поиски давно забытых американских убежищ от радиоактивных осадков. Хотя они не рассчитаны на то, чтобы противостоять первоначальному взрыву, сильному нагреву и ударным волнам ядерного взрыва, они могут служить безопасным помещением для тех, кто доживет до его последствий.