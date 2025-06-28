Путин по видеосвязи откроет молодежные центры в регионах РФ

Российский лидер Владимир Путин в субботу, в День молодежи, по видеосвязи откроет молодежные центры в шести регионах страны, передает пресс-служба главы государства.
Также сообщается, что 28 июня Путин пообщается с представителями молодежных организаций. Уточняется, что на встрече будет уделено внимание фестивалям «День молодежи», главными площадками которых станут Омск и Пермь.
Напомним, сегодня в российских регионах пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Этот праздник отмечается в последнюю субботу июня.
Ранее сегодня Владимир Путин поздравил выпускников с завершением школьного этапа, отметив значимость этого момента как важного перехода к новому жизненному пути.