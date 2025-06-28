Но есть нюанс: что вскрыл раскол между Трампом и отчаянными сторонниками MAGA

Действительно, есть сомнения, что рассматриваемый нами раскол может перерасти в кровавую войну в самом преданном республиканском лагере 47-го президента Америки. Да, Трамп гладит временами своих сторонников против шерсти. Но никто ему ничего сказать не может. Более того, у Трампа в рукаве всегда припасены контрдоводы. В том же вопросе ирано-израильского конфликта он может теперь жонглировать тем, что при его содействии конфликт между сторонами завершился. Это ли не символическая победа «всемогущего Дональда»? И никто ему не сможет ничего и возразить, ведь он, по сути, центральная фигура этого движения. Будет ли MAGA без Трампа? Ответ кажется очевиден. Поэтому он и может позволить себе смелые выпады.