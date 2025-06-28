Но есть нюанс: что вскрыл раскол между Трампом и отчаянными сторонниками MAGA

Решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану произвело неожиданный эффект — самые отчаянные сторонники лидера Америки (и даже представители крыла MAGA) выступили с открытой критикой действий Трампа.
Кто-то просто высказался, а кто-то отхватил за это от главы Белого дома хлёсткие пощёчины. Но очевидно — раскол есть, и его корни вполне объяснимы. Но так ли всё однозначно? Попробуем разобраться.
MAGA против.
Очередная эскалация ирано-израильского конфликта создала эффект землетрясения по всему миру, и афтершоки докатились до самого президента США и его верных сторонников. Поверить в это было сложно, ведь Трамп = MAGA, а MAGA = Трамп. Вещи, казалось, нераздельные. До известных границ.
Как только Трамп более уверенно стал допускать возможность вступления США в войну с Ираном, MAGA-республиканцы зашипели, а уж когда всё-таки Соединённые Штаты нанесли удары по ядерным объектам Ирана, эти же люди взорвались.
С неодобрительными возгласами выступили, казалось, те, кто никогда ничего против Трампа не скажет. Это был и телеведущий Такер Карлсон, и экс-стратег Белого дома Стив Бэннон, консервативный политический активист Чарли Кирк и сама колоритная конгрессвумен (тяжёлая артиллерия Республиканской партии) Марджори Тейлор Грин.
«Ни один вопрос в настоящее время не разделяет правых так сильно, как внешняя политика», — написал как-то Кирк, добавив, что он «очень обеспокоен» тем, что масштабный раскол среди MAGA может «нарушить нашу динамику и наше безумно успешное президентство».
Бывший советник Трампа Стив Бэннон заявил в понедельник: если США ввяжутся в войну на Ближнем Востоке, Трамп начнёт подрывать свою собственную политическую базу, построенную на прекращении иностранных связей, ограничении нелегальной иммиграции и сокращении торгового дефицита.
«Вы не убедите меня, что иранский народ — мой враг… Я свободный человек. Вы не должны говорить мне, кого я должен ненавидеть», — заявил Карлсон в подкасте Стива Бэннона «War Room».
В том же подкасте Бэннона Карслон подметил: «Мне в самом деле нравится Трамп. В душе он гуманист. Но если мы втянемся в войну с Ираном — это закончится крахом американской империи. Это идеальный способ разбить корабль “Америка” о скалы Ирана. И да, это будет концом президентства Трампа».
Трамп не промолчал, ответив на это так: «Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что “У ИРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!”.
За «чокнутого» вступилась тогда Марджори Тейлор Грин. Она упрекнула Трампа в высмеивании «одного из моих любимых людей». Она добавила, что Карлсон «безоговорочно верит в то же, во что и я».
Эти убеждения, напомнила Грин, звучат примерно так: «иностранные войны/вмешательство/смена режима ставят Америку на последнее место, убивают невинных людей, разоряют нас и в конечном итоге приведут к нашему уничтожению».
И если Карлсон, Грин легко отделались, то вот конгрессмену Томассу Масси повезло меньше. Масси на свою голову усомнился в том, что решение Трампа об атаке на Иран соответствует конституции США. В ответ на это президент назвал его «слабым, неэффективным и простодушным выскочкой». И ладно бы этим всё и кончилось. Но нет.
«Конгрессмен Томас Масси из Кентукки — не часть движения MAGA, хотя ему нравится говорить, что он в него входит. На самом деле MAGA его не хочет, не знает и не уважает. Он — отрицательная сила», — написал Трамп.
Наблюдатели за политикой Трампа констатировали, что Трамп просто вычеркнул Масси из сторонников движения MAGA. И здесь есть уже дав пути: либо путь для Масси в верха Республиканской партии закрыты (пока жив Трамп), либо порешают и всё будет как прежде (вспомните конфликт с Маском).
Любопытно другое. Подкаст Такера Карлсона взлетел в чартах благодаря его конфронтационному интервью с сенатором Тедом Крузом и его вражде с другими звездами СМИ из MAGA из-за израильско-иранского конфликта.
«Шоу Такера Карлсона» поднялось на 5-е место в еженедельном рейтинге подкастов YouTube — значительный скачок с 18-го места, которое он занимал при запуске чарта YouTube в прошлом месяце, и с 14-го места всего несколько недель назад.
Программа Карлсона также заняла 2-е место в рейтинге подкастов Spotify и 14-е место в рейтинге лучших шоу Apple за прошлую неделю. И это ещё на фоне открытой конфронтации Карлсона с другими фигурами от MAGA.
Ястребиные консерваторы, такие как ведущий Fox Марк Левин, хотели смены власти в Иране под руководством США. Карлсон же и ещё часть «магистов», напротив, выступали за то, чтобы США ни в какие конфликты не вмешивались. Очевидно — раскол в одном лагере. Но почему?
Корни раскола.
Глядя на этот конфликт, невозможно не возвратиться к обещаниям Трампа, которые звучали на протяжении всей его президентской кампании. Рефреном звучало: «США при мне не будут участвовать ни в одном иностранном конфликте» и «при мне войны не начинались». Сомнительны оба утверждения. Но сейчас не об этом.
MAGA (а именно те, кто сейчас критикует главу Белого дома) чувствуют, что их предали. Хорошо об этом на днях высказался Джо Роган в своём подкасте. Он утверждает, что многие сторонники президента Трампа возмущены ударами США по Ирану, поскольку они проголосовали за прекращение «вечных войн».
«Я думаю, что вся эта история с MAGA сейчас очень разделена, особенно потому, что одним из пунктов, за которые они голосовали, было отсутствие войны. Ну, теперь кажется, что мы находимся в состоянии войны».
Беспокоит сторонников MAGA, по мнению Рогана, и другое: что будет с американскими военными, которые находятся на базах в разных странах, а также и то, что в страну будет проникать всё больше последователей разнообразных террористических ячеек.
И в целом, кажется, что Роган прав. Из уст тех же недовольных «питомцев» MAGA именно это и звучит: «Мы не за то голосовали».
И ведь это уже не первый раз, когда «маговцы» поднимаются против своего идейного лидера. Когда Трамп решил принять подарок от королевской семьи Катара в виде роскошного «летающего дворца» стоимостью 400 миллионов долларов, убеждённые сторонники тоже вскипели.
Влиятельная персона MAGA Лора Лумер возглавила атаку, написав: «Я люблю президента Трампа. Я бы приняла пулю за него. Но я должна называть вещи своими именами. Мы не можем принять “подарок” в размере 400 миллионов долларов от джихадистов в костюмах».
Ведущий Fox News и союзник Трампа Марк Левин также критически высказался по этому поводу. И никакие аргументы Трампа о том, что это «просто подарок» не подействовали.
Главная проблема 47-го президента США заключается в том, что он не допускает и мысли, что он может быть не прав. Он не переносит критики, а если она и до него долетает, то обидчик подвергается жесточайшим рестрикциям.
Стоит в этом контексте вспомнить историю с директором Национальной разведки США Тулси Габбард. Источники CNN охарактеризовали это так: Габбард «не в теме» и «не в фаворе».
Всё началось с того, что Габбард ещё в марте дала показания Конгрессу о том, что Иран не занимается активной разработкой ядерного оружия — прямое противоречие утверждениям Израиля о том, что Иран стремится к созданию бомбы.
Трамп на это ответил так: «Мне все равно, что она сказала. Я думаю, они были очень близки к этому».
Резкий выговор Трампа его главному должностному лицу разведки вызвал бурю среди верных сторонников MAGA в правых СМИ, давно разделённых по иранскому вопросу. Он также поднял серьёзные вопросы о положении самой Габбард в администрации.
Всего месяц назад чиновники Белого дома настаивали на том, что президенту не только нравилась Габбард, но и что он наслаждался ее обществом. Даже когда некоторые в администрации считали, что она не в своей тарелке, чиновники настаивали на том, что Трамп и его команда давали Габбард свободу действий, чтобы она могла освоиться в новой работе.
Однако, по словам источников CNN, тон изменился, поскольку многие люди в Западном крыле разочаровались в игре Габбард. Хотя она была одним из самых заметных голосов политики национальной безопасности президента, за кулисами Габбард боролась за то, чтобы занять своё собственное место в Белом доме Трампа. Недавно Трамп стал считать её «не в теме», когда дело доходит до конфликта на Ближнем Востоке.
По словам этого же источника, раздражение Трампа по отношению к Габбард достигло пика в начале июня, когда она опубликовала трёхминутное видео, в котором предупреждала, что мир «ближе к грани ядерного уничтожения, чем когда-либо прежде», и обвиняла «политическую элиту и поджигателей войны» в разжигании «страха и напряжённости между ядерными державами».
Трамп расценил видео как плохо завуалированную критику его намерения разрешить Израилю нанести удар по Ирану, и многие в Белом доме согласились, что Габбард высказалась не по делу. Получается, те, кто говорит правду, оказываются в немилости. И это, надо признать, вполне в стиле себялюбивого Трампа.
Неоднозначные опросы и перспективы.
По данным опроса NBC News Decision Desk, решение президента США Дональда Трампа нанести авиаудары по нескольким ядерным объектам в Иране разделило американцев и выявило линии разлома внутри коалиций обеих партий.
Поддержка авиаударов предсказуемо разделилась по партийным признакам. Среди демократов 77% выступают против авиаударов, а 61% решительно против. В почти зеркальном отражении 78% республиканцев поддерживают авиаудары, а 60% поддерживают их решительно.
Раскол оказался заметен и между сторонниками изоляционистских тенденций в крыле MAGA Республиканской партии и сторонниками более воинственных, традиционалистских внешнеполитических позиций Республиканской партии.
Но хотя в опросе и наблюдается раскол среди республиканцев, это полная противоположность публичным дебатам между видными деятелями, поддерживающими Трампа, отмечает NBC News.
Хотя все фракции республиканцев поддерживают авиаудары, респонденты, которые идентифицируют себя с движением MAGA, поддерживают их значительно больше, чем те, кто идентифицирует себя как традиционных республиканцев. Хотя в движении MAGA есть несколько известных несогласных с Ираном, рядовые сторонники движения твёрдо поддерживают действия президента Америки (целых 84%).
Автору этого материала удалось затронуть тему раскола между Трампом и его верными «маговцами» на полях прошедшего 23−24 июня международного форума «Примаковские чтения» в беседе с членом-корреспондентом РАН, профессором РАН, директором ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Фёдором Войтоловским.
Политолог считает, что недовольные сторонники MAGA — это «те потери, которыми Трамп может пренебречь». Давление на него в последнее время было огромным (начиная с митингов в Вашингтоне и других городах Соединённых Штатов, заканчивая открытой критикой американского лидера в СМИ).
По мнению Войтоловского, Трамп идёт ва-банк. Но так, чтобы идти в прямо противоположную сторону от демократов. И в этом видится внутриполитическая логика.
Действительно, есть сомнения, что рассматриваемый нами раскол может перерасти в кровавую войну в самом преданном республиканском лагере 47-го президента Америки. Да, Трамп гладит временами своих сторонников против шерсти. Но никто ему ничего сказать не может. Более того, у Трампа в рукаве всегда припасены контрдоводы. В том же вопросе ирано-израильского конфликта он может теперь жонглировать тем, что при его содействии конфликт между сторонами завершился. Это ли не символическая победа «всемогущего Дональда»? И никто ему не сможет ничего и возразить, ведь он, по сути, центральная фигура этого движения. Будет ли MAGA без Трампа? Ответ кажется очевиден. Поэтому он и может позволить себе смелые выпады.