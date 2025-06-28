В Госдуме рассказали, что поможет «оживить» YouTube

Ранее член Комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин также говорил, что для работы YouTube в России платформа должна выполнить ряд требований: привести в порядок оборудование, оплатить все штрафы, открыть юридическое представительство в стране и восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. Депутат подчеркнул, что компании, работающие в России, обязаны соблюдать местные законы, передает «Ридус».