В Госдуме рассказали, что поможет «оживить» YouTube

Трафик YouTube сократился на треть.
Компании Google необходимо выплатить штрафы, возобновить свою деятельность в России и приступить к модернизации технологий с целью «оживления» видеохостинга YouTube. Об этом сообщил первый замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин на ПМЭФ.
«И чтобы его (YouTube — прим. URA.RU) оживить, компания Google должна заплатить штрафы, вернуться в Россию и начать технологическое обновление своей CDN-сети», — рассказал Горелкин в беседе с РИА Новости. Он отметил, что на текущий момент YouTube в России постепенно «умирает».
Депутат отметил, что трафик платформы сократился на треть и продолжает снижаться. Это, по его мнению, дало импульс развитию отечественных видеохостингов. Он выразил надежду, что российские сервисы смогут воспользоваться ситуацией и составить конкуренцию американскому монополисту.
Ранее член Комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин также говорил, что для работы YouTube в России платформа должна выполнить ряд требований: привести в порядок оборудование, оплатить все штрафы, открыть юридическое представительство в стране и восстановить доступ к аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров. Депутат подчеркнул, что компании, работающие в России, обязаны соблюдать местные законы, передает «Ридус».