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Пушков: Датский генерал опередил Макрона в борьбе за «глупость года»

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал главу Арктического командования Дании Серена Андерсена претендентом на приз за «глупость года».

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал главу Арктического командования Дании Серена Андерсена претендентом на приз за «глупость года». Основанием для этого стали высказанные генералом опасения по поводу российского присутствия в Гренландии.

Андерсен заявил, что Копенгаген не опасается планов США в отношении Гренландии, но озабочен активностью Москвы в регионе. Генерал пояснил, что королевство наращивает оборону острова в условиях нестабильности в мире, чтобы быть готовым к потенциальным изменениям в поведении России.

Пушков отметил, что ранее на этот «приз» претендовал президент Франции Эмманюэль Макрон с его заявлениями о «русских у ворот Парижа». Однако, по мнению сенатора, датский генерал теперь «догнал и перегнал» Макрона. Пушков подчеркнул абсурдность позиции Андерсена: «Трамп его не беспокоит, по его словам, спать ему не мешает. А вот из-за “русских в Гренландии” покой он уже потерял».

Ранее, как сообщал Life.ru, американский президент Дональд Трамп неоднократно выражал намерение присоединить Гренландию к США. Глава Белого дома считает этот шаг необходимым для обеспечения международной безопасности.

Читайте материал по теме: «Саммит неуверенности»: Пушков объяснил, почему мероприятие НАТО стало фиаско.

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