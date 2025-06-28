Пушков: Датский генерал опередил Макрона в борьбе за «глупость года»

Пушков отметил, что ранее на этот «приз» претендовал президент Франции Эмманюэль Макрон с его заявлениями о «русских у ворот Парижа». Однако, по мнению сенатора, датский генерал теперь «догнал и перегнал» Макрона. Пушков подчеркнул абсурдность позиции Андерсена: «Трамп его не беспокоит, по его словам, спать ему не мешает. А вот из-за “русских в Гренландии” покой он уже потерял».