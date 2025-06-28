Над Россией за ночь сбили 31 беспилотник. Военная операция, день 1221-й

09:14 ❗ После падения шести сбитых над Брянской областью беспилотников ВСУ пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
09:02 Российские войска начали штурм села Бельгийка в южном пригороде Красноармейска (Покровска) в ДНР, сообщил ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ подтягивают на этот участок фронта новые группы операторов беспилотников.
08:53 Продвижение ВС РФ на линии фронта ограничивает для Украины доступ к месторождениям редкоземельных металлов, которые та смогла бы предложить США в рамках ресурсной сделки, сообщает New York Times.
08:47 Киев намерен вводить санкции против стран, которые больше других покупают российскую нефть, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по странам, а их не так много, которые больше всего потребляют российской нефти. При этом используется теневой флот», — заявил министр.
08:36 Украинские военкомы начали применять беспилотники с тепловизорами для поиска мужчин призывного возраста, сообщает РИА Новости.
08:25 Из ДНР на Сумское направление переброшен сформированный инструкторами США 214-й отдельный штурмовой батальон ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
08:14 На ряде участков Сумского направления ВС РФ отодвинули ВСУ от границы почти на 14 километров, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
08:05 За ночь дежурные силы ПВО сбили над территорией России 31 беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.
Десять дронов уничтожено над Крымов, шесть — над Брянской областью, по пять — над Смоленской областью и акваторией Черного моря, два — над акваторией Азовского моря.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1221-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.