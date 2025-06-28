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Над Россией за ночь сбили 31 беспилотник. Военная операция, день 1221-й

За ночь дежурные силы ПВО сбили над территорией России 31 беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. Киев намерен вводить санкции против стран, которые закупают российскую нефть больше других, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Продвижение ВС РФ на линии фронта ограничивает для Киева доступ к месторождениям редкоземельных металлов, которые тот смог бы предложить США в рамках ресурсной сделки, пишет The New York Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

09:14 ❗ После падения шести сбитых над Брянской областью беспилотников ВСУ пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

09:02 Российские войска начали штурм села Бельгийка в южном пригороде Красноармейска (Покровска) в ДНР, сообщил ТАСС советник главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, ВСУ подтягивают на этот участок фронта новые группы операторов беспилотников.

08:53 Продвижение ВС РФ на линии фронта ограничивает для Украины доступ к месторождениям редкоземельных металлов, которые та смогла бы предложить США в рамках ресурсной сделки, сообщает New York Times.

08:47 Киев намерен вводить санкции против стран, которые больше других покупают российскую нефть, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы также будем реагировать и призывать к этому наших партнеров по странам, а их не так много, которые больше всего потребляют российской нефти. При этом используется теневой флот», — заявил министр.

08:36 Украинские военкомы начали применять беспилотники с тепловизорами для поиска мужчин призывного возраста, сообщает РИА Новости.

08:25 Из ДНР на Сумское направление переброшен сформированный инструкторами США 214-й отдельный штурмовой батальон ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

08:14 На ряде участков Сумского направления ВС РФ отодвинули ВСУ от границы почти на 14 километров, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

08:05 За ночь дежурные силы ПВО сбили над территорией России 31 беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны.

Десять дронов уничтожено над Крымов, шесть — над Брянской областью, по пять — над Смоленской областью и акваторией Черного моря, два — над акваторией Азовского моря.

08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1221-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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