Политолог заявил о проигрыше Запада на Украине

Озер считает, что конфликт на Украине заканчивается поражением Запада.
Западные страны не могут официально признать свое поражение и прекратить участие в конфликте на Украине. Об этом сообщил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.
«Мы вступаем в период, когда конфликт фактически окончен поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом», — заявил Озер в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что решаются вопросы о снятии санкций с ряда российских банков, занимающихся экспортом сельскохозяйственной продукции, международным страхованием и работой портов.
Обмен пленными и телами погибших по итогам переговоров в Стамбуле свидетельствует о прогрессе в мирном процессе, отметил политолог. По его словам, финальный этап переговоров по Украине может пройти в ближайшее время в Турции, и ожидается, что будущие договоренности могут предусматривать частичную отмену санкций против России, в том числе ограничений на авиасообщение.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле и передать Киеву еще три тысячи тел военнослужащих. Требуется согласовать место и время встречи. Путин также поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность содействовать переговорам, передает «360.ru».