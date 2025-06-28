Политолог заявил о проигрыше Запада на Украине

Обмен пленными и телами погибших по итогам переговоров в Стамбуле свидетельствует о прогрессе в мирном процессе, отметил политолог. По его словам, финальный этап переговоров по Украине может пройти в ближайшее время в Турции, и ожидается, что будущие договоренности могут предусматривать частичную отмену санкций против России, в том числе ограничений на авиасообщение.