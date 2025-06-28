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Политолог заявил о проигрыше Запада на Украине

Западные страны не могут официально признать свое поражение и прекратить участие в конфликте на Украине. Об этом сообщил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

Озер считает, что конфликт на Украине заканчивается поражением Запада.

Западные страны не могут официально признать свое поражение и прекратить участие в конфликте на Украине. Об этом сообщил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

«Мы вступаем в период, когда конфликт фактически окончен поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом», — заявил Озер в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что решаются вопросы о снятии санкций с ряда российских банков, занимающихся экспортом сельскохозяйственной продукции, международным страхованием и работой портов.

Обмен пленными и телами погибших по итогам переговоров в Стамбуле свидетельствует о прогрессе в мирном процессе, отметил политолог. По его словам, финальный этап переговоров по Украине может пройти в ближайшее время в Турции, и ожидается, что будущие договоренности могут предусматривать частичную отмену санкций против России, в том числе ограничений на авиасообщение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности провести новый раунд переговоров с Украиной в Стамбуле и передать Киеву еще три тысячи тел военнослужащих. Требуется согласовать место и время встречи. Путин также поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность содействовать переговорам, передает «360.ru».

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