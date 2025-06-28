Киев собрался вводить санкции против покупателей российской нефти

В среднесуточном выражении поставки российской нефти в Китай в 2024 году составили 2,19 млн баррелей в сутки (б/с) против 2,14 млн б/с в 2023 году. Российское сырье обошлось Пекину в $60,2 млрд, что на 2,8% превышает показатель 2023 года.