Киев собрался вводить санкции против покупателей российской нефти

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с угрозами в адрес стран, приобретающих российскую нефть. Его заявление приводит издание «Страна.ua».
Сибига уточнил, что в ближайшее время Украина будет вводить санкции в отношении таких государств.
Министр добавил, что нефть, газ и другие энергоносители продолжают приносить России значительные доходы и поступать на европейские рынки.
Издание указывает, что крупнейшими покупателями российской нефти выступают Китай, Индия и Турция. Кроме того, российская нефть опосредованно продается и в Европу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Западу не удастся блокировать поставки российской нефти, объемы мирового потребления которой растут.
Россия по итогам 2024 года сохранила статус ведущего экспортера нефти в Китай, достигнув рекордного объема поставок в 108,47 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
В среднесуточном выражении поставки российской нефти в Китай в 2024 году составили 2,19 млн баррелей в сутки (б/с) против 2,14 млн б/с в 2023 году. Российское сырье обошлось Пекину в $60,2 млрд, что на 2,8% превышает показатель 2023 года.
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