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Журналист Боуз раскритиковал Зеленского из-за его слов о России

Ирландский журналист Боуз призвал Зеленского начать разговаривать с русскими.

Источник: Аргументы и факты

Журналист из Ирландии Чей Боуз раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов об усилении давления на РФ.

«Перестаньте разговаривать сами с собой. И начните разговаривать с русскими. Спросите разрешения у своего руководства в Европе», — написал Боуз в социальной сети X*.

Он призвал Зеленского учитывать интересы сохранившейся части Украины.

В своем вечернем обращении глава киевского режима заявил о принятом решении значительно усилить санкционное давление на Россию.

Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркивал, что государства, вводящие ограничения в отношении нашей страны, с каждым новым шагом лишь усугубляют собственное положение.

Накануне Зеленский ввел санкции против 34 компаний и 53 физлиц из РФ.

*Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.