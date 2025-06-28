Журналист из Ирландии Чей Боуз раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского после его слов об усилении давления на РФ.
«Перестаньте разговаривать сами с собой. И начните разговаривать с русскими. Спросите разрешения у своего руководства в Европе», — написал Боуз в социальной сети X*.
Он призвал Зеленского учитывать интересы сохранившейся части Украины.
В своем вечернем обращении глава киевского режима заявил о принятом решении значительно усилить санкционное давление на Россию.
Российский лидер Владимир Путин ранее подчеркивал, что государства, вводящие ограничения в отношении нашей страны, с каждым новым шагом лишь усугубляют собственное положение.
Накануне Зеленский ввел санкции против 34 компаний и 53 физлиц из РФ.
*Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.